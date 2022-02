Carles Peris (la Unió): "Urge hacer una promoción real de los cítricos y diversificar mercados"

El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, valora desde su municipio, les Alqueries, una coyuntura agrícola provincial y autonómica en la que parecen enquistados algunos problemas que vienen de muy atrás. La falta de nuevos mercados para los cítricos de Castellón es tan solo una de esas dificultades.

Esta semana se ha conocido que la Comisión Europea propondrá el tratamiento en frío para cítricos de terceros países, pero solo para naranjas. ¿Qué acciones ven posibles para ampliar la protección a las mandarinas?

Es un avance importante, tras una larga lucha y trabajo. Se ha conseguido que una mayoría de estados miembros empiecen a tener cierta sensibilidad con el sector citrícola y ello nos anima a seguir trabajando para conseguir más éxitos en Bruselas, máxime cuando estamos en un año crucial para nuestros intereses con la revisión del acuerdo UE-Sudáfrica. Pero queda aún mucho por hacer. Ahora vamos a centrar nuestros esfuerzos en lograr lo mismo en las mandarinas y pomelos y para otros países, ya que la Thaumatotibia o falsa polilla no distingue de especies citrícolas ni de países. Es cierto que las interceptaciones de mandarinas son menores que en naranjas, pero el riesgo fitosanitario continúa. Nos mantendremos muy vigilantes.

Una plaga que preocupa y mucho es la del ‘cotonet’, que ya está aquí. ¿Son suficientes las medidas de Ministerio y Agricultura? ¿Cuál es la situación en Castellón?

El cotonet es un claro ejemplo de lo que puede suponer la entrada de una plaga importada en nuestro territorio, en este caso desde Sudáfrica, que nos hace competencia desleal con sus cítricos. El hecho de que la Unión Europea haya ido retirando sustancias activas que se empleaban en su lucha nos ha perjudicado, porque las alternativas biológicas son costosas y lentas. Es un fraude para productores y para consumidores que entren cítricos de un país con pesticidas que nosotros tenemos prohibidos. Las medidas del Ministerio han sido insuficientes y se requiere más presupuesto en materia de sanidad vegetal para poder acometer la investigación y el desarrollo de soluciones. La Conselleria ha hecho un mayor esfuerzo impulsando alguna de las medidas que propuso la Unió como la creación de la bioplanta o la suelta de fauna útil como Cryptoleamus. Para este año vamos a exigir el plan de ayudas por los daños del cotonet.

Está en su última fase la campaña citrícola, con la fruta grande. ¿Cuál sería el resumen?

Partíamos de un descenso del aforo superior al 30% en clemenules, por lo que se ha podido exportar y vender toda la fruta y el precio en origen no ha sido todo lo alto que se esperaba, con una media cercana a los 0,30 céntimos/ kg que hará que se ajuste la rentabilidad ante la caída del aforo. El problema endémico de la considerada mejor clementina del mundo es que no conseguimos vender a precios razonables y estables porque el mercado absorbe todo el volumen de cosecha en momentos determinados. En Castellón tenemos tonelajes altos, entre 300 y 450 toneladas que, sumadas al resto de zonas productoras, provoca que en dos meses haya que sacar al mercado mucha fruta y, si la demanda no es muy fuerte, es difícil. La poca rentabilidad ha provocado la no renovación de árboles y la falta de plantaciones jóvenes con fruta más estable y calidad más uniforme. Por ello reclamamos una ordenación varietal y la reducción de un 10% del volumen para mejorar una salida más ordenada y no estirar en demasía las campañas, renovar plantaciones y una promoción en el mercado para valorizar una excelente clementina que el mercado la trata de producto commodity. En cuanto a naranjas, ya se empezó mal por la gran presencia de naranja sudafricana, que permaneció luego en cámaras de grandes comercios, con lo que retrasaron la recolección de la navelina. Ahora con las navel tardías tipo lane late se repiten los problemas de precio.

¿En qué punto está la necesaria diversificación de los mercados ?

La verdad es que no somos capaces de llegar a nuevos mercados y continuamos con una excesiva dependencia de la Unión Europea, que suma el 94% de nuestras exportaciones. Perdimos Rusia por el veto, hemos sufrido la paralización de EEUU y tampoco alcanzamos nuevos clientes fuera de la UE. Cada vez cobra más importancia la promoción de cítricos en los mercados y, salvo alguna modesta pero encomiable campaña de la Conselleria de Economía, no se ha hecho nada. Pasan los años y la interprofesional Intercitrus no es capaz de activar una de sus competencias fundamentales como es el de la promoción de los cítricos.

Muchos agricultores cotizan como autónomos. ¿Cómo valora la reforma del sistema que propugna el Ministerio y que han rechazado ya desde la patronal?

Habría que distinguir la reforma laboral de las nuevas cotizaciones de los autónomos. En cuanto a la primera, hay que tener en cuenta que el contrato por obra o servicio determinado es, con diferencia, el contrato más utilizado en el campo, por lo tanto, su desaparición va a provocar limitaciones en la contratación temporal. Respecto a la modificación del contrato fijo discontinuo se obliga a la empresa a hacer el llamamiento dejando constancia, pero no obliga a la persona trabajadora a dar un domicilio a efectos de notificación ni a contestar el llamamiento, por lo que no garantiza la igualdad de trato y crea inseguridad jurídica. Sobre la subida de las cuotas de los autónomos puede ser muy perjudicial porque la mayor parte pagarán más y, además, no se tienen en cuenta las características fiscales específicas de nuestro sector.

Uno de los problemas que sufre el campo es la falta de relevo generacional. ¿Cuáles serían las medidas a adoptar para resolverlo?

Es un asunto que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no ha tenido nunca una solución adecuada. Hace falta un plan de ayudas que sea mejor y más flexible que los que se han hecho hasta la fecha. Y también incrementar los precios de nuestras producciones para obtener mayor rentabilidad. Si un joven no tiene ingresos suficientes en la actividad agraria abandonará y se marchará a otro sector.

El campo se manifestará en Madrid el 20 de marzo para visibilizar su difícil situación. ¿Qué respuesta debería dar el Gobierno?

La manifestación del 20 de marzo nace sin la necesaria unidad del sector agrario, porque las organizaciones de ámbito estatal Coag, Asaja y UPA continúan con el veto a que participe nuestra organización estatal Unión de Uniones. Todo ello cuando somos la segunda en respaldo por detrás de Asaja y estamos muy por delante de la suma de las otras dos. Por tanto, desde La Unió que, seguramente participemos con un mensaje y con reivindicaciones puramente castellonenses, les deseamos suerte. Pero lamentamos esa desunión que auspician estas organizaciones con el beneplácito del ministro Luis Planas.