El próximo lunes 14 de febrero se celebra el día de los enamorados en honor a San Valentín. El santo en cuestión, cuyo origen no está especialmente definido por la historia, podría tratarse de un sacerdote de Roma que llegó incluso a poner en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. El cura acabó siendo torturado y decapitado porque el emperador de la época prohibió el matrimonio porque a su juicio los soldados solteros y sin hijos daban mejor resultado en el campo de batalla. En este artículo desvelaremos algunas de las mejores escapadas y planes en Castellón para que este San Valentín termine de mejor forma para los lectores que para el citado santo. Lo cual tampoco es muy difícil, dicho sea de paso.

Disfrutar del atardecer en un mirador de Castellón

Este plan es apto para todos los bolsillos, sobre todo si no hay que coger el coche y recorrer muchos kilómetros, tal y como está a día de hoy el precio de la gasolina. En la provincia de Castellón existen enclaves románticos en los que se puede disfrutar de un precioso atardecer bien acompañado.

Uno de los más concurridos se encuentra en Alcossebre, concretamente en lo alto del monte San Benet. Allí se encuentra la Ermita de Santa Lucía, que ofrece una perspectiva inigualable de la Serra d’Irta y del mar Mediterráneo. Pero esta no es ni mucho menos la única opción para disfrutar de unas vistas privilegiadas junto a tu pareja. El Mirador de Orpesa, en el camino que va desde la Renegà; el Castillo de Pulpis en Alcalà de Xivert, desde sus 431 metros de altura; el Mirador de Ares; o la Ermita de San Cristóbal en Benassal también merecen el viaje.

Pedir tres deseos en uno de los pueblos más bonitos de España: Vilafamés

En Vilafamés se puede efectuar un recorrido por el casco antiguo, que desde la Plaza de la Fuente, nos lleva a ascender hasta la Roca Grossa. Esta roca, cuenta la leyenda, tiene el poder de conceder deseos, aunque apostilla la misma leyenda que solo concederá uno de los tres que se pidan, así que los ‘tortolitos’ podéis probar suerte a ver con cuál os obsequia.

Desde este punto se puede seguir por la empedrada calle Cervantes y calle de la Iglesia, llegamos a ésta. De ahí, a la Plaza de la Sangre, para admirar la Iglesia del mismo nombre, situada frente a la antigua Casa de la Vila, de origen medieval. Desde esta misma plaza se accede al Quartijo donde se encuentran las construcciones más antiguas de la población, y por la escalinata subiremos al Castillo de origen árabe. Descendiendo por las calles, Pilar y Diputación, podremos observar hermosas fachadas hasta llegar al Museo de Arte Contemporáneo, en el Palacio del Batlle. El Ayuntamiento, es una antigua casa señorial que se encuentra a poca distancia. Un paseo por uno de los pueblos más bonitos de España es una apuesta segura.

Disfrutar del Salto de la Novia en Navajas, la cascada más bonita de Castellón

Si nuestra pareja no conoce el Salto de la Novia de Navajas seguro que no olvida ese momento. Se trata de una hermosa cascada de 30 metros de altura que se sitúa a un paseo corto desde el pueblo. Además de ser un hermoso paraje natural y un lugar popular para hacer el baño en los meses de verano, también cuenta con su leyenda popular. Según esta leyenda anteriormente las parejas que se iban a casar tenían que saltar el río en este mismo lugar para garantizar un matrimonio feliz. No obstante, en una ocasión la novia se cayó en el río y aunque el novio se saltó en el agua para rescatarle, un remolino los atrapó y ambos murieron. De ahí el nombre. Así que ya saben. Atención a las caídas.

Un arrocito en el Grau de Castelló y paseo por el puerto

Uno de los planes con mayor garantía de éxito si quieren conquistar a su pareja por el paladar. Y es que el Grau de Castelló cuenta con un buen número de restaurantes de máxima calidad donde degustar el pescado más fresco o los arroces más exquisitos. Y de postre, un paseo por el puerto de los pescadores. Destaca la plaza del Mar, punto centro neurálgico del distrito marítimo, junto con el Real Club Náutico, las dársenas del puerto pesquero y el puerto comercial.

También en el Grau se encuentra el parque del Pinar. Una pinada de más de 370.000 metros cuadrados ideales para relajarse. Dispone de atracciones infantiles, instalaciones deportivas, zona de picnic y de juegos y un campo de golf de 9 hoyos.

La ruta de Juego de Tronos de Peñíscola

Peñíscola es una ciudad de cine… y de series. Una de las múltiples producciones que se ha rodado en la localidad costera es ‘Juego de Tronos’, así que si su pareja ha disfrutado con la multimillonaria producción de HBO puede invitarla a pasar el día a esta ‘joya’ de Castellón. Seguro que no le defrauda la visita.

La plaza de Santa María, así como varias almenas del patio de armas del castillo sirvieron como escenario inmejorable para ‘Juego de Tronos’ durante la temporada del 2015 en un municipio que gustará a los amantes de la historia, del cine, de la playa, de la mejor gastronomía y en resumidas cuentas, a cualquiera.

Un paseo en barca por Les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó

Les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó ofrece a sus visitantes un tranquilo y romántico paseo en barca a lo largo de uno de los ríos subterráneos navegables más espectaculares. La visita incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros. La visita tiene una duración aproximada de 40 minutos, con una temperatura constante de 20º durante todo el año, ideal por tanto para resguardarse del frío actual. Representa la cavidad de mayor recorrido de la provincia de Castellón y la segunda en toda la Comunitat Valenciana. Se trata del río subterráneo navegable más largo de Europa. La entrada de un adulto cuesta 14 euros y la del niño, 6.