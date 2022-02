Blanch no acepta su derrota en el PSPV de Castellón y planta batalla en las comarcas

Una vez cerrada la elección de la dirección provincial del PSPV en Castellón el pasado sábado, con Samuel Falomir como nuevo líder del partido, se abre la renovación de los cargos en las cinco comarcas en las que los socialistas dividen el territorio castellonense. Es el terreno al que se desplaza la pelea interna por el control en un contexto en el que el secretario general saliente, Ernest Blanch, no acepta su derrota y, en función de la negociación de bloques que ha tratado de llevar adelante hasta ahora, impulsaría alternativas a los partidarios de Falomir en buena parte de los casos, escenificando de nuevo un partido dividido.

Se prevé, por ejemplo, llegar a las urnas en Ports Maestrat, donde Ana Besalduch (del grupo de Falomir) y Kevin Salvador (Blanch) optarán a suceder a Evaristo Martí. También habría primarias en Plana Baixa entre Adrián Sorribes, actual secretario comarcal y afín a Falomir, y José Vicente Andrés, de la Vall, quien no es el candidato de Blanch, pero que sí le ha apoyado en las primarias. Igualmente, se prevé votar en la Plana Alta, donde el equipo de Falomir presentará a Diego Vila (Vila-real) para suceder a Joan Morales y aún no hay nombres claros del bloque de Ernest Blanch.

Mientras, en l’Alcalatén-Millars, la idea es aceptar al candidato que surja para relevar a Falomir, que era el secretario comarcal, siempre que no haya presiones en el resto de la provincia. De hecho, desde la premisa de que las espadas están en alto, la nueva ejecutiva estaría por evitar primarias cuando sea posible, aunque no a cualquier precio. En el Alto Palancia, donde continuaría Benjamín Escriche (afín a Blanch), no hay plan, a priori, de presentar otro candidato.

El trasfondo de lo que está en juego es la composición del comité provincial, un órgano, el de máximo poder entre congresos, para el que las comarcas deciden 75 integrantes, cuyos nombres dependerán de cómo queden las nuevas ejecutivas en este escalón.

Ese número se sumará a los 75 elegidos en el congreso provincial a partir de un acuerdo de última hora de Falomir con el bloque del secretario general saliente en las primarias, Ernest Blanch, por el que este último grupo contaría con el 47% de los miembros. A priori, con esta proporción, del proceso comarcal podría depender que el comité complique en un futuro decisiones de la ejecutiva. Sin embargo, en la práctica, la ejecutiva estima que el dato habría bajado a un 40%, dando más margen a los de Falomir.

El comité valida en última instancia cuestiones como listas electorales, el portavoz de la Diputación, o el informe de gestión del secretario general, siempre a propuesta de la dirección. Aunque no es frecuente que tumbe lo que plantea la dirección.

En cuanto al proceso de renovación de los secretarios comarcales, se activa este miércoles, cuando se darán a conocer las fechas de los congresos y cuando los aspirantes a dirigir alguna de las cinco entidades territoriales deben formalizar su precandidatura.