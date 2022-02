Sigue la sequía en Castellón. No llueve desde hace semanas y, lo que es peor, no parece que la situación vaya a cambiar en los próximos días. A ello se le añaden unas temperaturas más bien suaves durante las últimas jornadas que en la próxima semana irán a más, hasta el punto de que se pueden alcanzar máximas de 23 grados en la provincia.

Así lo indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El jueves y el viernes los termómetros marcarán registros algo más elevados que los de hoy. Esta tendencia al alza se mantendrá y el domingo el mercurio subirá de los 20 grados en algunos puntos del sur de la provincia, como Segorbe o Montanejos.

Pero será el lunes cuando habrá temperaturas más propias de la primavera en la provincia.

Así, el termómetro marcará máximas de 23 grados en Castelló y de 22 en Burriana y Benicàssim, y llegará de forma generalizada a los 20 grados en los municipios del litoral. En zonas situadas más en el interior, como por ejemplo Atzeneta, se alcanzarán los 21.

También hará menos frío en Els Ports que en jornadas precedentes, con máximas de 16 grados.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.

Registros de hoy

Sin salir de esta comarca, la temperatura máxima de hoy la ha marcado Sorita, con 17,6 grados, según los datos proporcionados por la Associación Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En cuanto a las mínimas, en Xodos ha alcanzado los -5,6 grados y Morella los -5,3 en el entorno de la Fábrica Giner.