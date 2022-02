El salario mínimo sube a 1.00 euros: ¿A cuántos trabajadores afecta en Castellón?

La decisión ya está tomada. El Gobierno pactó ayer con los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros brutos al mes, repartidos en 14 pagas, para este 2022. Una medida que cuenta con el rechazo total de la patronal CEOE y que en Castellón afectará directamente a unos 30.000 trabajadores, la gran mayoría mujeres y menores de 30 años. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene previsto que el incremento se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo día 22, aunque el incremento tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero. Los empresarios de Castellón avisan: la mayor parte de las compañías aún no han salido de la crisis y auguran que el incremento de los sueldos frenará el crecimiento empresarial y desincentivará la creación de empleo.

CCOO de Castellón, a partir de un estudio a nivel nacional elaborado por el gabinete económico del sindicato y que el propio Ministerio de Trabajo toma como referencia para sus evaluaciones, estima que entre 25.000 y 30.000 trabajadores verán mejorada su remuneración con la subida del salario mínimo. «Estamos hablando, fundamentalmente, de profesionales del sector de la limpieza, pero también de actividades como el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura», describe Albert Fernández, secretario general del sindicato en la provincia, quien añade que una parte importante son mujeres y asalariados menores de 30 años.

El peor momento para las pymes

El incremento del salario mínimo será una realidad dentro de muy pocos días y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) tilda el alza de inoportuna y avisa de las negativas consecuencia que podría tener la medida. «No es el momento de tocar los salarios y no lo es porque la inmensa mayoría de las empresas aún no se han recuperado de la crisis provocada por la pandemia», argumenta Luis Martí, presidente de la CEV en Castellón.

Martí recuerda que en los últimos dos años el salario mínimo se ha incrementado en España por encima del 30% y las cotizaciones sociales también han aumentado, y hace hincapié en las dificultades para que las empresas digieran ahora un incremento salarial. «El contexto económico de alta incertidumbre, el incremento de los precios de las materias primas y la energía hacen desaconsejable la nueva subida» insiste Luis Martí.

El presidente de los empresarios de Castellón vaticina también que habrá importantes efectos directos e indirectos en los costes laborales de las empresas. «La subida impactará en todas, pero sobre todo en las pymes de sectores como, por ejemplo, la hostelería que lleva dos años muy complicados» explica Martí, quien apunta a que la recuperación de actividad está prevista para el 2023 y sería entonces cuando las empresas estarían en disposición de asumir un alza de las retribuciones.

Los sindicatos discrepan del diagnóstico. «Es falso que una subida del salario mínimo implicará un pérdida de ocupación», dice el líder de CCOO en Castellón. Fernández defiende que sí es el momento de subir salarios y lo es, entre otras razones, por la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores y porque a más sueldo, más ingresos para pagar las pensiones.