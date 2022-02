La científica de la UJI de Castellón que investiga sobre las plagas que afectan a los cítricos y tomates

Paloma Sánchez Bel es investigadora de la Universitat Jaume I de Castellón que investiga sobre las plagas que afectan a los cítricos. Licenciada en Bioquímica, su campo de actividad es la Fisiología Vegetal.

Referentes de mujer para despertar vocaciones científicas

«Yo creo que días como el de la Niña y la Mujer Investigadora en la Ciencia --que se celebra este viernes, día 11 de febrero-- son muy importantes para mostrar modelos de mujeres en investigación y en carreras STEM», señala, apelando a eliminar sesgos cognitivos y barreras sociales que aún pesan: «Si tienes vocación, adelante, da igual que seas mujer u hombre», asevera esta licenciada en bioquímica. Pertenece al departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales. «El grupo de investigación en el que estoy es una excepción porque somos 11 personas, de las cuales solo hay 3 hombres».

"Mi grupo de investigación es una excepción: Somos 11 personas, de las cuales solo hay 3 hombres"

Sistema inmune de las plantas

Actualmente, investiga en torno a la ciencia de las plantas. Analiza cómo se defienden estas ante plagas y enfermedades y cómo potenciar su sistema inmune para que sean capaces de defenderse, resistirse o tolerarlas. «Vemos qué cambios experimenta su sistema inmune para poder comprenderlo y prepararlo mejor», señala. Estudia «un fenómeno llamado la memoria de la planta que les permite que cuando les llega el hongo o bacteria, su sistema inmune esté mucho más preparado y responda de una manera mucho más rápida y más fuerte», relata. Algo que es posible, bien porque ya se había encontrado con esa enfermedad previamente o porque se le aporta un inductor químico o natural.

Tomates y cítricos

Realizan estudios sómicos, metabolómicos o proteómicos. «Ahora mismo, estamos trabajando, sobre todo, en el tomate, cítrico y arabidopsis», señala. En el caso de los cítricos, acaban de iniciar una línea sobre la inmunidad innata frente a artrópodos», agrega.

Referentes de mujer para despertar vocaciones científicas

«Yo creo que días como el de la Niña y la Mujer Investigadora en la Ciencia --que se celebra este viernes, día 11 de febrero-- son muy importantes para mostrar modelos de mujeres en investigación y en carreras STEM», señala, apelando a eliminar sesgos cognitivos y barreras sociales que aún pesan: «Si tienes vocación, adelante, da igual que seas mujer u hombre», asevera esta licenciada en bioquímica. Pertenece al departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales. «El grupo de investigación en el que estoy es una excepción porque somos 11 personas, de las cuales solo hay 3 hombres».

Respecto a la mayor atracción de los chicos respecto a los estudios de ciencias, señala que «desafortunadamente no es un tópico». «Son barreras sociales que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Incluso las mujeres hemos nacido y crecido con ellas; hay un sesgo cognitivo muy importante desde muy pequeños», considera.

Conciliación

«Yo soy de Benicarló, pero llegué directamente a la Universitat Jaume I en 2014 como investigadora Ramón y Cajal; entré en el departamento y ya he estabilizado aquí», relata. A sus 47 años, madre de una hija, reconoce la dificultad de compaginar trabajo y maternidad. «De la carrera científica lo peor es la conciliación laboral y familiar, por la dedicación que requiere y porque los científicos, hombres o mujeres, aparte de su labor formal deben hacer otras cosas, como revisión de artículos, fuera de la dedicación horaria. Si encima eres mujer es más difícil», dice.

"De la carrera científica lo peor es la conciliación laboral y familiar"

Curiosidad

Preguntada sobre qué cualidades debe tener un investigador, señala que «curiosidad, interés y que le guste averiguar el por qué de las cosas, preguntarse siempre qué hay detrás». La rama, añade, ya es cuestión de la vocación. La ciencia le atrae desde siempre. «Soy muy curiosa desde muy pequeña. Concretamente, el interés sobre cómo funcionan las plantas siempre lo he tenido. Mi padre me cuenta que yo me iba por el huertecito que tenía mirando todos los árboles de uno en uno y preguntando por qué?», señala.

"Las plantas son interesantísimas"

«El mundo vegetal siempre me ha parecido muy curioso, porque parece que las plantas no hagan nada y son interesantísimas, tienen una serie de recursos que ni nos imaginamos. Son capaces de sobrevivir sin moverse. Su sistema inmune tiene una plasticidad mucho más fuerte que el de los humanos. Cuando está siendo atacada no puede hacer otra cosa para defenderse que cambiar su metabolismo. Recursos que estaba utilizando para crecer los debe usar para generar compuestos tóxicos para el que la está atacando, o para generar volátiles para que llamen a los depredadores que se van a comer al insecto o plaga», concluye.