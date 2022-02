Tomás Orero trabaja en una empresa de Castellón en la que detectó una necesidad: “Mis compañeros informáticos cuando tenían que salir a trabajar durante días a otras empresas tenían que ir con mesas de camping y allí utilizaban escaleras, cajas o botes de pintura como sillas”. Así que ni corto ni perezoso ha ideado un maletín en el que cabe tanto el ordenador portátil como una mesa y una silla plegable. Todo lo necesario para trabajar lejos de tu oficina.

El delineante de Castelló, residente en Almassora durante los últimos 20 años, ha ‘inventado’ ya una cuna, una mini cocina o una mesa, pero lamenta que “todo se han quedado en diseños. Ahora me gustaría llevar el proyecto adelante porque creo que hay mercado”. Es por ello que en la actualidad está buscando un inversor que le ayude a materializarlo: “Me he reunido ya con algunas empresas interesadas, pero el presupuesto que me han pasado por ahora es muy elevado”.

La oficina portátil cuenta con las medidas de un maletín tradicional y considera Tomás que “no tendría competencia. No existe nada parecido, y he buscado mucho”. Añade el inventor castellonense que son muchos los conocidos que se han interesado por el ‘kit del teletrabajo’, en el que ha pulido todos los detalles: “El interior está recubierto de goma espuma para proteger el ordenador y cabría también el cargador, una libreta…”. Añade Tomás Orero que “para ser competitivo el precio del maletín no debería sobrepasar los 150 euros” y añade que el momento actual “es ideal porque se aprovecharía el auge del teletrabajo”.