Los regantes de Castellón aseguran tener agua suficiente pese al déficit de lluvias

La falta de lluvias de los últimos meses ha puesto en alerta máxima a los municipios del interior de la provincia y a la Diputación, pero en las comarcas de la Plana Baixa y la Plana Alta, donde se concentra el grueso del cultivo de mandarinas y naranjas, la situación se encuentra mucho más calmada. Los regantes aseguran que el agua está más que garantizada para esta campaña y, en el caso de que en los próximos meses las precipitaciones fueran muy bajas o incluso nulas, tampoco habría problemas para afrontar el 2023.

Pese a que los datos que maneja el Sindicato Central de Aguas del Riu Millars revelan que en los pasados meses de diciembre y enero las precipitaciones dejaron tan solo un acumulado de 25 litros por metro cuadrado, frente a los 60 litros de los mismos meses de los años anteriores, la situación no es mala. «Es cierto que la falta de precipitaciones ha provocado que no entre agua en las cabeceras de los ríos y que nosotros no hemos dejado de regar, pero hay reservas suficientes y estas auguran una campaña con normalidad», describe Pascual Broch, presidente de un sindicato que engloba a once comunidades de regantes de Castellón, 20.000 hectáreas de cultivo y unos 20.000 socios.

Los embalses de Arenós y Sitjar se encuentran en estos momentos al 44,8% y 61,1% de su capacidad, según la estadística de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y, aunque es cierto, que los valores son inferiores a los de hace por ejemplo medio año, Broch insiste en que no tienen mucha más capacidad de resguardo. «Una cosa es el volumen de agua embalsada y otra el resguardo. Y esta última cuota, en el caso de Arenós, está al 95% y en Sitjar al 75%», explica el presidente del Sindicato Central de Aguas del Riu Millars.

Asfixiados por los costes

El agua, o mejor dicho la falta de recursos hídricos, no plantea problemas a corto y medio plazo para los regantes y lo que sí preocupa a los citricultores son los desorbitados precios de la luz y los fertilizantes. «El coste de los abonos ha subido más de un 300% y la luz también está por las nubes, entre un 60 y un 80% más que hace unos meses», añade Broch.

Los costes andan desbocados y la campaña citrícola, que prácticamente ya está finiquitada, ha dejado un sabor agridulce. La clemenules, la variedad reina en Castellón, se está liquidando a una media de 0,30 euros, unos precios que el sector considera «muy justos» si se tiene en cuenta, además, la importante caída de la producción. Mucho peor le han ido las cosas a la navel (las naranjas de la primera parte de la temporada) y a la navelina. Esta última cotiza en el campo a entre 0,13 y 0,15 euros, una cifra de que los productores tachan de «ruinosa».

Regar resulta mucho más caro que hace un año y, lógicamente, la presencia de precipitaciones supondría un respiro para los bolsillos de los productores de cítricos. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos no son nada halagüeños, al menos, a corto plazo. Aunque los expertos no se atreven a realizar previsiones de lo que podría suceder en primavera, desde la agencia Aemet en la Comunidad aseguran que en los próximos cuatro o cinco días el anticiclón estará todavía bien establecido en la provincia y, salvo algunas precipitaciones débiles y muy puntuales el domingo y lunes, lo más probable es que a partir del martes vuelva la estabilidad.