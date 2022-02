Las universidades piden ampliar las plazas MIR de Medicina para asegurar el relevo generacional de médicos en Castellón

Las universidades piden ampliar la oferta de plazas de Médico Interno Residente (MIR) para asegurar el relevo generacional de las plantillas de facultativos de Castellón. Como publicó Mediterráneo, uno de cada cuatro médicos de Castellón alcanzará la edad de jubilación en 10 años. En la actualidad, las universidades castellonenses gradúan alrededor de 150 alumnos de Medicina al año.

Incrementar MIR

El vicedecano de Medicina de la UJI, Conrado Martínez, señala que lo más importante sería incrementar las plazas de MIR, ya que por muchos estudiantes de Medicina que salgan si las plazas de MIR no se incrementan se produce un cuello de botella. Un ejemplo, este curso el Ministerio ofertó 8.188 plazas, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año pasado, pero se presentaron más de 13.000 estudiantes. Y quienes no consiguen entrar un año vuelven a intentarlo el siguiente, con lo que el tapón no se soluciona.

Más especialidades

El incremento de este año resulta insuficiente, considera Martínez, porque se ha hecho a costa de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, que suponen 3 de cada 4. Este experto considera que habría que aumentar las especialidades, por ejemplo, explica, en Pediatría.

Inversión

La razón por la que no se ofertan más plazas MIR, sin embargo, considera Martínez que tiene que ver con la propia capacidad de los centros sanitarios y la inversión requerida, ya que un servicio que pueda acoger formación especializada debe tener ciertas condiciones para poder ofrecer formación integral a los futuros profesionales.

Planificación

Por su parte, la vicedecana de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Mª Amparo López, defendió que ante el envejecimiento de la plantilla «la mejor solución sería una buena planificación, que significaría establecer un buen equilibrio a corto - medio plazo entre las plazas de grado y las MIR para que se puedan cubrir todas esas necesidades». Así, los egresados pueden optar a plazas MIR, y los residentes a cubrir las vacantes por la jubilación de médicos. Además, apunta que «siguiendo las recomendaciones de la conferencia de decanos y las sociedades científicas sí que sería necesario aumentar el número de plazas MIR adecuado a las necesidades poblacionales, si bien, de forma paulatina, teniendo en cuenta las condiciones económicas que estamos viendo».

"Las universidades tienen capacidad para formar a más estudiantes"

La vicedecana del CEU señala que «las universidades tenemos capacidad para formar a más estudiantes, pero hay que tener en cuenta cuántos médicos van a hacer falta a largo plazo». «Una buena planificación --insiste-- te dirá si es necesario aumentar las plazas para estudiar Medicina. Si lo es, hay que consultar con las universidades a ver si son capaces de asumirlo. En caso de que no lo sean, plantearse la creación de nuevas universidades. A su vez, en el caso de los MIR hay que tener en cuenta el número de egresados que salen pero también las necesidades sanitarias reales en función del tipo de hospital, patologías y especialidades, agrega.

"El incremento de grados es imparable"

El vicedecano de esta titulación en la Universitat Jaume I, Conrado Martínez, explica que no es un problema de puestos para estudiar medicina ya que graduados "salen de sobra". Tampoco de facultades. "El incremento de grados de Medicina es imparable. En los últimos 15 años la cifra se ha duplicado", señala Martínez. Según datos del Ministerio, hay más de 40 grados de Medicina, que ofrecen más de 7.000 plazas. Y aun hay previsión de que se autoricen más.

Prestigio y alta demanda

Por un lado, el prestigio que da a las universidades tener un grado en Medicina y la alta demanda pueden explicar este incremento. Un ejemplo. El año pasado Medicina de la UJI obtuvo la nota de corte más alta, 13,376 y se quedaron en lista de espera 4.284 personas. En la Comunitat se presentaron 5.975 solicitudes en primera opción para esta titulación, siendo la más solicitada por los estudiantes. La UJI oferta 80 plazas de primero y el CEU 70.

Castellón

En el caso de la provincia de Castellón, por ejemplo, el curso pasado la UJI graduó a 88 estudiantes de Medicina y la Cardenal Herrera CEU 71. Mientras, según Sanidad, en el curso 21/22 se ofertaron 96 plazas de formación especializada para médicos, farmacéuticos, psicólogos, físicos, biólogos y químicos, dos más que el curso anterior. Aunque las plazas MIR son una convocatoria a nivel nacional, a la que optan estudiantes de toda España, en La UJI oferta 80 plazas de primer curso cada año y el CEU 70, pero en un año, pueden graduarse personas de cursos anteriores.

Fuga de batas blancas

La fuga de batas blancas, es decir, médicos que, tras 12 años de formación en España, deciden ejercer en otros países del norte de Europa porque ofrecen mejores condiciones laborales y salarios es otro tema que debe tenerse en cuenta en la planificación. Martínez valora la diferencia de sueldo que existe entre España y otros países del norte de Europa. Por ejemplo, Francia, Alemania, Suiza, Suecia o Noruega. "Haciendo lo mismo ofrecen mejores condiciones laborales y salarios", señala, recordando por ejemplo que 3.000 médicos españoles se van al año a trabajar al extranjero. "Los alumnos que salen ahora de las facultades son personas del mundo, les da igual trabajar en Italia, que en Francia, Noruega...", expresa.

En la misma línea, la vicedecana del CEU señala que «el perfil del alumno que entra en las facultades hoy día ha cambiado mucho; ha vivido en la era de la globalización, sale preparado en idiomas... Un alto porcentaje de estos profesionales no tienen problema en irse a otros sitios a ejercer la medicina donde les paguen más, con lo que sería recomendable abordar el tema de los salarios y condiciones laborales», explica Mª Amparo López, vicedecana de Medicina del CEU.

Prácticas

En lo que respecta a la formación de los graduados, Conrado Martínez señala que nos estamos recuperando de dos años muy difíciles. Y es que muchos estudiantes no han podido hacer las prácticas que deberían haber hecho. Ahora la normalidad ha vuelto, pero aun así se ha reducido la capacidad del servicio.

La vicedecana de Medicina del CEU señala que en el caso de sexto el curso pasado se pudo impartir el prácticum con normalidad con medidas covid, y este se han recuperado las de 4º y 5º en la medida de lo posible. No obstante, «complementamos las prácticas externas con internas en nuestro centro de simulación avanzada» para una mejor formación, señala.