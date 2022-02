Castellón afronta la caída de la sexta ola sin rastro de la ómicron sigilosa

Ni rastro de la llamada ómicron silenciosa o sigilosa en la provincia de Castellón. La Conselleria de Sanitat confirmó ayer que, por el momento, no se ha detectado ningún contagio de esta subvariante en la Comunitat, lo que supone un importante alivio a nivel epidemiológico porque era una de las amenazas para lograr redoblar la sexta ola del covid-19.

El pasado enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó investigar la BA.2, una subvariante de ómicron que al menos tiene 40 mutaciones diferentes respecto a la original. Aunque en España hay pocos casos contabilizados, en países como Dinamarca o el Reino Unido su presencia disparó los positivos, ya que se calcula que es más contagiosa que la ómicron primigenia. Esta está detrás de casi el 90% de los positivos que se detectan en la Comunitat Valenciana.

De todos modos, ambas son bastante diferentes, no son tan cercanas genéticamente: más o menos están igual de alejadas entre sí como lo estaba alfa de beta o delta. Datos preliminares del Reino Unido y Dinamarca indican que no es más grave, que no hay diferencias en este sentido y, en todo caso, de haberlas, causaría más gravedad la original, pero es difícil establecerlo.

En dos años de pandemia han aparecido cientos de subvariantes y solo unas pocas -alfa, beta, gamma, delta y ómicron- han sido calificadas como preocupantes por la OMS por ser más transmisibles, por su capacidad para saltarse la primera barrera de la respuesta inmune (los anticuerpos neutralizantes) y, en el caso de la delta, también por ser más severa.

El dato más significativo es que las vacunas contra el covid-19 son efectivas en todas ellas a la hora de evitar que una persona inmunizada enferme de forma grave.

Situación epidemiológica

Por tanto, sin atisbos de la ómicron sigilosa, la provincia de Castellón sigue su propia desescalada de la sexta ola con una importante reducción en el número de hospitalizaciones por coronavirus. La Conselleria de Sanitat notificó el viernes 206 ingresados, 12 menos que la jornada anterior. Una reducción que también se observa en cuidados intensivos (UCI) donde hay ahora 13 pacientes, dos menos que el jueves. Por tanto, desde el lunes se han registrado 33 hospitalizaciones menos.

En cuanto a los nuevos contagios, la bajada se consolida al contabilizarse 805 nuevos casos. Las altas sumaron casi el triple, 2.113.

El dato más triste fue el que hace referencia a los fallecimientos. Sanitat informó de siete nuevos en los últimos siete días, por lo que el total durante la pandemia se eleva a 1.010.

El descenso de la sexta ola del coronavirus va más rápido de lo esperado. En ondas epidémicas anteriores se impusieron medidas restrictivas que permitieron reducir los contagios de forma ágil, pero, en esta ocasión, debido a la amplia cobertura vacunal la Comunitat fue partidaria de no imponer más limitaciones, más allá del pasaporte covid para acceder a determinados espacios interiores.