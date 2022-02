Castellón supera la media nacional y ya tiene una mujer en el 33% de sus alcaldías

Las alcaldías aún constituyen un ámbito muy masculinizado en Castellón, aunque las mujeres tienen cada vez un mayor peso a la hora de ostentar la vara de mando, pues lo hacen ya en un tercio de municipios de la provincia.

Aunque la cifra está aún lejos de la paridad del 50%, la cara positiva la constituye que la observación de la evolución a lo largo de las últimas legislaturas evidencia un claro avance en materia de igualdad, pero también que la provincia está por encima de la media nacional y autonómica.

Los datos recopilados por Presidència de la Generalitat señalan que en el 2007 apenas un 8,9% de las localidades del territorio provincial estaban lideradas por mujeres. Este registro supone un punto de inflexión que lleva a una mejora en los mandatos siguientes. El cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que, entre otras cuestiones, dispone la obligación de que cada uno de los sexos suponga como mínimo el 40% de los candidatos a una lista electoral. Esta norma no resultó de aplicación hasta el 2011 a nivel general, mientras que se mantienen aún exentas las poblaciones que cuenten con menos de 5.000 habitantes.

El peor origen

El avance se produce de forma muy similar si se tiene en cuenta la media autonómica y nacional. En cambio, Castellón parte de una situación peor. En el 2007 eran solo 12 mujeres al frente de alguna de las 135 alcaldías, estando el 91,11% de los sillones ocupados por hombres. Es en el 2011, con la norma de igualdad ya efectiva, cuando la representación femenina en el poder local se eleva hasta el 15,5%, con 21 alcaldesas, aún por debajo de los registros de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España.

Tuvieron que llegar las elecciones municipales del 2015 para que la provincia de Castellón comenzara a despuntar en sentido favorable. En dicho año las munícipes de la provincia pasaron a ser 33, un 24,4%, frente al peso del 19,10% en suelo nacional y del 21,9% en la Comunitat. Desde entonces los registros provinciales siguen siendo notablemente mejores que los de la autonomía y el estado.

Máximo histórico

Tras los últimos comicios celebrados en el 2019 las primeras edilas mujeres llegan a representar el 31,8% en Castellón, más de diez puntos por encima que en España, mientras que con los diferentes cambios surgidos durante la legislatura, el año pasado 2021 alcanzaron un máximo con el 33%. O lo que es lo mismo, una de cada tres alcaldesas son mujeres: 45 en toda la provincia frente a los 90 hombres que cuentan con la vara de mando en estos momentos entre las 135 poblaciones. También a nivel nacional se alcanza un máximo, con el 22%, y de la Comunitat, con el 28,4%.

Justo la evolución de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones del ámbito público es el objeto de un estudio realizado en la Universitat Jaume I por el grupo de investigación Derecho y Género bajo la coordinación del profesor Santiago García Campá y con la participación de la profesora Natalia Torner. El investigador confirma que el principal avance en igualdad es «consecuencia de la ley del 2007, cuando por primera vez se fijan porcentajes mínimos para cada sexo». García Campá valora que «si no obligas, al final los partidos no cumplen y los resultados son distintos, pues así lo confirman las diputaciones --a nivel general-- donde la norma no es de aplicación».

De hecho, pese a la evolución positiva, el profesor considera que «todavía no se ha alcanzado la igualdad, ya que aún existe una brecha muy notable». En este sentido pone como ejemplo que las vicealcaldías llegan a estar ocupadas por mujeres hasta en un 70%, según el estudio que analiza diferentes ciudades, algunas de ellas de la provincia.

Propuestas de investigadores

Para corregir esta anomalía, grupos de investigación como el de la UJI lanzan una propuesta clara: «Que se establezca la obligación para las elecciones de crear listas paritarias del 50%», concreta García Campá, ya que se demuestra que «quienes están en el mínimo del 40% siempre son las mujeres».

Por ahora, a nivel interno algunos partidos políticos, sobre todo del ala progresista, sí han optado ya por esta fórmula. Ciertas formaciones han establecido la cremallera como fórmula para confeccionar las candidaturas, alternando así la presencia de una mujer con la de un hombre.