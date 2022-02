Habla un MIR de Castellón: "Existe un problema de falta de médicos especialistas"

Javier Marqués es un joven de Benicàssim que, tras terminar la carrera de Medicina en la Universitat Jaume I en 2019, es residente de Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC) en Ibiza. A su juicio, habría que aumentar las plazas MIR para paliar la falta de médicos y mejorar las condiciones laborales que se les ofrecen.

¿Cómo está siendo tu experiencia como residente?

Actualmente soy residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria en Ibiza, y mi periodo de formación está siendo como me lo esperaba, compaginando mi día a día en las diferentes especialidades hospitalarias, junto con guardias en urgencias. De momento, estoy bastante contento con mi elección.

¿Crees que faltan médicos?

Generalmente sí, sobre todo con formación vía MIR. En España actualmente existe un problema de falta de médicos especialistas, y la solución no es seguir ampliando facultades de medicina para formar graduados en Medicina, sino ampliar la oferta de plazas MIR para que dichos graduados puedan optar a la especialización, fundamental para trabajar en el SNS.

¿Habría que incrementar las plazas MIR para asegurar que no haya déficit de profesionales a corto plazo para cubrir las jubilaciones?

Sin duda sí, pero no solo con el objetivo de prevenir dicho déficit, ya que el problema actualmente es que dicho déficit ya está presente. Por ejemplo, en el Servicio de Urgencias del hospital donde me estoy formando, hay un déficit casi absoluto de médicos sin MIR (y con MIR también), y en ocasiones supone un grave problema a la hora de la organización del servicio, teniendo que reforzar turnos y sobrecargando a los profesionales.

¿Habría que aumentar la oferta de plazas de Medicina?

No, en mi opinión ese no es el problema principal del déficit de médicos, sino como había comentado antes, se debería de ampliar la oferta de plazas MIR para la formación de futuros especialistas.

¿A qué área te gustaría dedicarte cuando acabes la residencia y si tienes pensado quedarte aquí en España o ir al extranjero?

En el momento en el que me encuentro, tengo pensado al acabar quedarme a trabajar al menos unos años en el hospital de Ibiza donde me estoy formando, pero no descarto aceptar alguna oferta en el extranjero, ya que las condiciones laborales son mucho mejores que en España.

¿Habría que mejorar los salarios y condiciones laborales?

Absolutamente sí, tenemos la tendencia a compararnos siempre con el resto de países y en muchas ocasiones parece que España siempre tiene cosas mejores, pero en cuanto al sistema sanitario se refiere, considero que tenemos unas condiciones laborales pésimas tanto los residentes en formación como los especialistas.