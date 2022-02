El gasóleo pone contra las cuerdas a 5.885 camiones y 2.681 empresas de Castellón

La escalada de los precios de la energía y, en concreto, de los combustibles perjudica a todos los consumidores, pero pone contra las cuerdas a las 2.681 empresas y 5.885 camiones que trabajan en el sector del transporte de Castellón, incluidos autónomos y cooperativas. Son los datos del Ministerio de Fomento, que dan una idea del tejido económico provincial al que afecta de forma directa la exorbitada subida del coste del gasóleo. El súbito aumento hace que llenar el depósito de un camión pueda llegar a los 5.000 euros al mes, el 30% más que hace un año.

Se trata del indicador máximo, para un vehículo de gran tonelaje, que transite rutas internacionales y haga 120.000 kilómetros mensuales, una distancia que no es ajena a muchos de los transportistas que operan en Castellón y viajan hasta Europa del Este.

En todo caso, ese aumento de un tercio del dinero que hay que pagar para poder mover el camión y trabajar, afecta tanto a los 1.332 autónomos que contabiliza el Ministerio en la provincia, como las 1.280 sociedades registradas, de las que la mayoría son firmas de transporte pesado, o a las 38 comunidades de bienes o bien a las 24 cooperativas que incluye el listado oficial del sector.

Subidas inaceptables

Como publicó Mediterráneo, para la ACTM, la patronal del transporte de Castellón, «estas subidas de precios son inaceptables para un sector esencial y estratégico e inciden sobre otras áreas de actividad económica como la industria, el turismo o el comercio». Es una opinión que ratifican empresarios de Castellón como Pablo Pérez Bort, administrador gerente de Bort Logística.

Pablo Pérez Bort: "Es misión imposible gestionar una empresa con esta escalada del precio del gasóleo"

Por su parte, el secretario general de la Federación Valenciana de Empresas del Transporte (FVET), Carlos García, recordó este viernes que en torno al 30% de los costes de una empresa de transportes procede del gasto en combustible, proporción que se equipara a la que suponen los salarios, por lo que «los precios del gasóleo tienen un impacto sustancial, muy importante, para el funcionamiento de las empresas del sector».

«La dificultad que tenemos es que no tenemos capacidad para trasladar a los clientes la subida de los precios en el momento que se produce, especialmente, con estas oscilaciones tan frecuentes y bruscas, en un contexto en el que el consumidor final de nuestros servicios reclama los precios pactados en las tarifas en un momento dado», explicó García.

Añadió que a este hecho se suma que las petroleras que suministran el combustible a las empresas de transporte, que tienen sus propios surtidores en su mayor parte y no consumen en las gasolineras, «exigen el pago inmediato; es casi como un rabioso contado, de manera que si no pagas no te suministran el gasóleo».

Por tanto, el secretario general de la FVET consideró imprescindible que la actividad cuente con un mecanismo que permita «trasladar de inmediato las oscilaciones del precio del combustible al cliente, cuando sube y también cuando baja», matizó.

Es precisamente el compromiso del Gobierno de habilitar este mecanismo mediante la inclusión en un decreto de la obligatoriedad de la revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo en todos los contratos de transporte, tanto escritos como verbales, tomando como referencia la variación habida en los 12 meses anteriores, uno de los que hizo posible la desconvocatoria de la huelga que el sector había convocado en diciembre pasado.

En este momento, indicó Carlos García, se trabaja en el desarrollo de la nueva norma y su tramitación, en colaboración con la patronal del transporte, una acción que se espera que suavice las muchas tensiones de tesorería que se producen en las empresas ante el incremento desmedido de costes que no pueden repercutir en su facturación.

Medidas de mejora a la espera de materializarse

Son doce los puntos del acuerdo que impidió in extremis la huelga convocada por el sector del transporte en diciembre. Entre ellas destacan la de incorporar de forma imperativa en la ley la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, sin posibilidad de pacto en contrario, y la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, o la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles. En estos momentos, la nueva normativa se encuentra en proceso de desarrollo y se espera su inminente entrada en vigor, que debería producirse en este mes.