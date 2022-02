El gasto "en todo tipo de juego" se dispara en Castellón

La industria del juego va a más en Castellón. Crecen los locales y la recaudación, prueba de que son muchos los castellonenses que juegan a diario a tragaperras en el bar, el bingo o las apuestas en el casino. En concepto de impuestos, la Conselleria de Hacienda ingresó durante el 2021 --de enero a noviembre-- casi nueve millones de euros, 8,6 millones, y a falta todavía de computar un mes para cerrar el ejercicio ya se supera en más de 500.000 euros la del mismo periodo de un año antes. De 8.094.623 euros se ha pasado a recaudar 8.605.053 euros, con un incremento de 510.430 euros en un ejercicio.

La pandemia no pasa factura

Más de 16 millones de euros recaudados en los dos años desde que se inició la pandemia del coronavirus cuando, pese a que los meses de confinamiento pasaron factura a la apuesta física, no afectó a su formato on line. «En Castellón todos juegan a todo», indica un psicólogo que atiende a diario conductas adictivas, respecto a la actual radiografía en Castellón. La cuantía tributada es un reflejo de que el dinero gastado va a más. El 90% de la recaudación, más de siete millones de euros, sale de las máquinas recreativas B (las tragaperras instaladas en bares, pubs o discotecas, etc.) y las de tipo C (de azar con premio aleatorio y acotadas a casinos y zonas de juego habilitadas).

«Todos juegan a todo. Pero el 90% de tributos llega por el uso de tragaperras y recreativos de azar»

Escalada del casino y caída de las rifas

En general, los ingresos en tasas suben un 6,3% en general; las máquinas B y C, un 7% más; la de casinos sube espectacularmente, un 34%; y, por contra, va de capa caída la de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias (un -88%); y la de bingo, ligeramente (-6%), con apenas 1.500 euros recaudados en impuestos en toda la provincia.

Así está el mapa territorial de las salas

Aún con el crecimiento de las apuestas en internet, en los establecimientos físicos también han ido a más. Hasta 16 localidades de la provincia, concentradas la gran mayoría en la zona litoral, con pocas excepciones, cuentan con algún tipo de salas de juego y, en conjunto, son 39. Una cifra que ha ido in crescendo y que justo ahora se sitúa como la más alta de los últimos cinco años. Y es que, desde el 2017, se han ido produciendo cada año nuevas aperturas de este tipo de negocios. El ránking lo encabeza la capital de la Plana, con 13 establecimientos, el más numeroso; le sigue Vila-real, con 5; y Burriana, con 3. Luego se sitúan con dos salones cada uno: Almassora, Benicarló, Vinaròs, la Vall d’Uixó, Onda y l’Alcora; y con solo uno: Benicàssim, Betxí, Nules, Orpesa, Peñíscola y Segorbe.

Vila-real, Onda y Burriana han sumado nuevos establecimientos de juego en lo que va de pandemia, en 2020 y 2021. De hecho, en los últimos cinco años solo ha cerrado un negocio de este tipo, que cursó baja, según se refleja en las estadísticas de la Administración autonómica, en el 2020.

La nueva normativa y proyectos de regulación

Precisamente, el 16 de junio del 2020, entró en vigor una nueva normativa: la ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat, tras tres años de elaboración previa. Incluía novedades que afectaban a los nuevos establecimientos que tramitarán a partir de entonces su licencia. Implica que debe existir una distancia mínima para salones de juego y casas de apuestas de 850 metros respecto a centros escolares, publicidad restringida y máquinas sin luz ni sonido cuando estén desactivadas.

Coexistencia de juego y prevención de la adicción

En la coexistencia del juego con la prevención de la adicción, las asociaciones de ayuda recuerdan que existe un Registro de Autoprohibición, que depende del Ministerio de Hacienda. Para los expertos por la Fundación Patim en una reciente jornada, «las consecuencias del juego son poco visibles más allá de los problemas económicos para las personas atendidas y sus familias. Hay otras dimensiones menos evidentes que también desestructuran sobre las que hay que intervenir, como la gestión del tiempo y el tipo de ocio. La pérdida de socialización juvenil en pandemia no ayuda».

Estrategias para combatir la ludopatía

Desde Conselleria Rafael Beneyto, director general de Tributos y Juego, repasa que desde la Administración se impulsan medidas de control para luchar contra la ludopatía, especialmente entre los más jóvenes. En la Comisión del Juego de la Comunitat se va a avanzar en una renovación de la composición de sus integrantes, «adaptada a la ley de 11 de junio, de la Generalitat».

El objetivo es la participación de agentes sociales como el Consell Valencià de la Joventut y asociaciones de prevención y rehabilitación de la ludopatía, de consumidores y usuarios. Asimismo, también se han incorporado otros departamentos del Consell con competencias en juego como las direcciones generales de Servicios Sociales, Infancia, Juventud o Administración Local; y centros de investigación. La Ley de regulación del juego y prevención de la ludopatía en la Comunitat de junio del 2020 busca la doble finalidad de regular la actividad socioeconómica del juego en la Comunitat y, por otra parte, prevenir las patologías y adicciones. Las herramientas son la Estrategia Valenciana de Prevención de la Ludopatía, en redacción, y un decreto que regulará el acceso a los locales.