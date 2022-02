Ludopatía extrema en Castellón: Pierde 150.000 € con 23 años

«En Castellón, desgraciadamente, hoy en día, se sigue jugando a todo. Ruleta electrónica, ruleta on line y apuesta deportiva es lo que más se juega». Así lo apunta Julio Abad, psicólogo especialista en adicciones sin sustancia de Patim, cuya Fundación atiende más de 200 casos de Castellón --rondaría el centenar-- y Valencia; que son el mínimo, pues luego está Cruz Roja, Proyecto Hombre, etc.

Primer paso: Apuntarse al registro que autoprohíbe jugar

Hace pocos días se conocía una sentencia que condenaba a en Alcantarilla (Murcia) a una empresa con 6.000 euros de indemnización para un jugador por dejarle acceder, cuando estaba inscrito en el Registro de jugadores autoprohibidos del Servicio del Juego de la Agencia Tributaria. «A cualquiera con un problema de juego, un psicólogo o psiquiatra lo primero que le aconseja es la autoexclusión, sobre todo, si es on line. Porque en las tragaperras del bar no se puede limitar. El paciente tiene que entender que firmar eso es vital. Luego, por ley, los casinos y plataformas on line están obligados a pedir el DNI», apunta Abad.

Desde el salón de casa, pues...«como no corten internet, no hay límite»

«Hoy en día puedes jugar en el salón o en tu casa, on line. Los jóvenes juegan mucho a la ruleta. Cada uno prefiere una fórmula. Al final es una ruleta electrónica igual, están controladas por un software», relata. Acerca del impacto de la pandemia, recuerda cómo, sobre todo en el confinamiento, «al cancelarse eventos deportivos, cayeron este tipo de apuestas. Pero siguió el juego on line y se mantuvo todo. Como no corten internet... La gente siguió jugando: a la ruleta, al póker, al bingo ‘on line’... Cambiaron los patrones pero se hacían más slots. La adicción a videojuegos fue a más, de todas las edades, no solo adolescentes».

La ruleta, nº1: El perfil es un joven de entre 20 y 30 años

En ruleta, el jugador más frecuente tiene entre 20 y 30 años. En bingo, «quien desarrolla ya una adicción de ir todas las tardes es mayor de 55 años y mujer. Con todo, a la fundación nos llegan pocos casos. Es algo para lo que parece que no buscan tratamiento». Y luego, a tragaperras, «en los bares juegan de todas las edades, desde 18 a 55 años. Se toman el café o la caña y echan monedas y se acaban enganchando. Igual hombres que mujeres». El perfil on line abarca la franja de 35 a 44 años. ¿Cuánto se apuesta? Abad apunta que «uno empieza gastándose 5 ó 10 euros y acaba gastándose el sueldo, pero el día 1, en el momento en que lo cobra. Da igual que cobre 500 que 5.000. Se lo gastan todo. Y al adquirir deuda, quieren recuperarse y tienen otro motivo para jugar».

Prevención: Los problemas pueden comenzar a los 18 años

La mayoría de gente que tiene un problema con el juego -- y que por juventud y tiempo aún no ha desarrollado adicción--, sí empieza a desarrollar aislamiento, excesivo gasto de dinero que les obliga a endeudarse, mentir, pedir dinero o robar. «A los 18 años ya empiezan a tener problemas. Una persona que cobra una ayuda de 400 euros y se gasta 400 es mucho. Pero para una persona que gana 2.000 y se gasta 400 euros, igual no es tanto», apuntan los expertos.

«Hay gente con mucho poder adquisitivo y se puede llegar a gastar auténticas barbaridades. Su problema es el tiempo desperdiciado, las cosas que dejan de hacer, las relaciones personales... No es el dinero», reflexiona. En el día a día se ven casos extremos. Como un joven de 23 años que lleva gastados 150.000 euros en cuatro o cinco años. Es lo que saben sus padres, que le han ayudado con este agujero, pero el dinero dilapidado este tiempo, haciendo números, podría llegar a los 300.000, «entre on line y en sala de juegos».

"Las apuestas empiezan con 5 euros y se acaba con el sueldo"

Apelar a las emociones: Reaprender a disfrutar de la vida de otro modo

«En todas las adicciones, el juego y todas las demás, primero es conseguir la deshabituación, son cuatro o seis meses y la autoexclusión; luego se intenta retomar la vida: Aquello que significa para ti vivir: tu trabajo, amigos, independencia, etc. Puede ser un año más, con apoyo siempre de psicólogo o centro, mínimo dos veces a más para hacer un seguimiento», explican. «Con ese tiempo, muchos no vuelven a jugar y si recaen tienen recursos para afrontarlo. Si tienes colesterol, tú puedes hacer mucho por tu enfermedad, no solo el médico. Si recaes, con cuatro sesiones de terapia puedes recuperarte», concluye.