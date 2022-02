Samuel Falomir: «Contamos con todos en el PSPV de Castellón y el sectarismo no puede existir más»

Hoy hace apenas ocho días que Samuel Falomir ha sido ratificado como nuevo secretario general del PSPV en la provincia de Castellón. Ocurre en un año preelectoral a cuyos preparativos no podrá entregarse el partido hasta que se cierren el 30 de abril los procesos de renovación interna en marcha.

PREGUNTA ¿Cómo valora el desarrollo del congreso que le ha confirmado en el cargo? ¿y los votos en blanco a su ejecutiva por parte del bloque de su predecesor?

RESPUESTA: Salimos del congreso más fuertes de lo que entramos. Pasamos de un 52% del apoyo en las primarias a la ratificación de la ejecutiva por más del 70%. Por tanto, ha habido una capacidad por parte de mi equipo negociador de llegar a acuerdos. Evidentemente, no todo le va a gustar a todo el mundo. Hay agrupaciones que hubieran querido tener más gente en la ejecutiva provincial, y que no pueden estar, porque si no sería una órgano no de 65 sino de 200 personas. Y hubo gente que no estaba del todo de acuerdo con lo que se pactó y decidieron votar en blanco. Eso que significa que hay que seguir trabajando, y convencer a esos compañeros en el día a día de que este cambio era necesario.

P:Quedan los dos procesos de renovación interna. ¿Qué espera del comarcal, ahora que es un hecho la confrontación en la Plana Baixa y Ports Maestrat?

R: Los congresos comarcales mayoritariamente van a ser tranquilos y de unidad. Nuestros estatutos permiten que cualquier compañero o compañera dé un paso adelante. Espero que, si llegan a celebrarse estas primarias, porque todavía son precandidatos, afronten este proceso para hacer propuestas que mejoren la acción política de la comarca. No podemos perder tiempo debatiendo de personalismos, hay que emplearlo todo en hablar de propuestas que nos permitan llegar a 2023 más unidos y más fuertes para ganar elecciones.

P: Casi la mitad de los miembros del comité provincial, órgano que valida asuntos importantes, saldrá de las comarcas. El resultado de los cinco procesos tal y como están planteados ¿pueden socavar la estabilidad, la tranquilidad de la ejecutiva?

R: Mi preocupación, más que tener números que puedan asegurarme una tranquilidad de cara a un comité provincial es trabajar para mejorar el partido. Estoy convencido de que estaremos en comités con compañeros y que si somos capaces de llevar a cabo estas propuestas que planteamos en primarias, los informes de gestión, lo que se somete año a año una ejecutiva provincial en su máximo órgano entre congresos que es el comité saldrán refrendados.

P: Antes de acabar abril se realizará la renovación de las agrupaciones locales ¿habrá más consenso?

R: Estoy convencido de que, en general, no habrá problemas con las asambleas locales y en la mayoría de lugares va a haber acuerdos. Además, en los casos puntuales donde pueda haber dos listas, se vota la ejecutiva completa en listas cerradas y no hay primarias. Potencialmente, el único lugar donde pueden plantearse dos listas, es Castelló. Sin embargo, creo que todos tienen claro que el partido es un espacio para convivir entre compañeros. Por tanto, tienen que sentarse y llegar a un entendimiento porque lo importante no va a ser quién va a ser secretario general de la agrupación local de Castelló, lo importante es que Amparo Marco siga siendo nuestra alcaldesa a partir del año 2023 y para eso necesita tener detrás un partido unido y fuerte. Apelo como secretario provincial a que se trate de llegar a un acuerdo y que sea el mejor para que Amparo siga siendo nuestra alcaldesa.

P: Entonces, ¿cómo valora el anuncio de José Luis López de que optará a liderar la capital?

-Es importante y sería conveniente que antes de lanzarse a la carrera por la secretaría general, hablaran las diferentes sensibilidades que existen en el seno de la agrupación municipal. Los acuerdos siempre pueden ser más positivos, pero es evidente que cualquier compañero o compañera puede presentar su candidatura.

P: Ha dicho que no se había trabajado antes para cerrar heridas abiertas ¿cómo prevé coserlas?

R: El plan es claro, demostrar con hechos que aquí todos somos compañeros y el respaldo tiene que ser el mismo si me han apoyado o no en las primarias. La primera acción fue ayer en Montanejos, para apoyar al alcalde por el problema que tiene por actuaciones previstas del Plan Hidrológico. Ello es así a pesar de que no me respaldó como candidato. Lo que quiero demostrar con esto es que, primero, el Partido Socialista va a estar al lado de los alcaldes y de los problemas de la provincia, independientemente de a quién se tenga que enfrentar. Segundo y sobre todo, que todos los problemas de los militantes lo son de esta ejecutiva provincial. Ya he demostrado al formar de la ejecutiva que están todos los tenían ganas de sumar, de trabajar, y que demuestran cada día que son buenos líderes a nivel local. Ello prueba que este es un proyecto que cuenta con todos. El sectarismo no puede existir nunca más en nuestro partido.

P: ¿Cuál es el precio de la integración hasta ahora, si lo ha habido?

R: No ha habido ningún precio. Me propusieron una serie de nombres para que entraran en la ejecutiva y el 90% ya estaba dentro, porque al diseñarla lo hice pensando en que los mejores tenían que estar, y desde las agrupaciones locales me habían hecho la petición.

P: Como secretario general provincial ¿Cuál es el siguiente paso?

R: Vamos a organizar los grupos de trabajo dentro de la ejecutiva, que es muy amplia, con 65 miembros. Vamos a estructurarla por áreas y cada una tendrá un responsable del que dependerán distintas secretarías, para coordinarse y para que no se solapen. A partir de ahí, cuando terminen los procesos comarcales y locales, presentaremos lo que será el comité de campaña y todo el plan de acción de la ejecutiva. Además de apoyar la gestión municipal y estar plenamente en contacto en todos los problemas que haya en la provincia y aportar un posicionamiento político donde se necesite, toda esa acción se va a plantear desde el trabajo electoral. Mejoraremos la comunicación y la formación y, sobre todo, estableceremos una estrategia que nos permita garantizar la Diputación en 2023.

P: Reeditar éxitos el próximo año, aunque sea con pactos, no será fácil precisamente en la Diputación ¿cuál es su plan?

R: El plan es estudiar partido judicial por partido judicial y diseñar en cada uno la estrategia que consideremos que sea más positiva para mejorar resultados electorales. Eso pasa por que empecemos a trabajar de verdad con proyectos mucho más sólidos en agrupaciones como Segorbe, Benicàssim, Onda, Moncofa, Nules... Es importantísimo que en agrupaciones grandes en las que estamos en la oposición empecemos a trabajar con esos compañeros desde la ejecutiva provincial con una estrategia que permita mejorar resultados e incluso ganar las alcaldías. Esto, sin dejar de lado aquellos municipios en que hace cuatro años todavía no presentamos lista o lo hicimos con candidatos de otras localidades. Lo normal es que la gente que presentemos sea de esos pueblos, incluso en los más pequeños. Es muy importante que las comarcas cuanto antes empiecen a trabajar conjuntamente con la ejecutiva provincial, para empezar desde ya a diseñar esas candidaturas.

P: ¿Volverá a ser José Martí el presidente de la Diputación si ganan?

R: Es un compromiso que mantenemos. Martí debe seguir siendo el presidente de la Diputación.

P: El equipo de Diputación es el diseñado por su predecesor ¿habrá cambios en las competencias de los diputados? ¿en los asesores?

R: La configuración del gobierno provincial depende del presidente de la Diputación. Él sabe que si quiere acometer algún cambio yo no le voy a poner ningún problema, pero es él el que tiene que decidirlo. Donde sí vamos a hacer los cambios que creamos necesarios para mejorar la gestión que hay detrás de los diputados es en el grupo de asesores. El objetivo es mejorar cosas que vemos mejorables con cambios de los que muchos serán internos con la gente que ya está, pero es evidente que algún cambio va a llevarse a cabo. En cualquier caso, se hará cuando terminen los procesos de renovación.