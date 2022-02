Cercanías en Castellón: Repaso a las incidencias en las últimas semanas

La historia reciente del servicio de trenes de Cercanías entre Castelló y València está marcada por los continuos avisos de retrasos y cancelaciones, para la desesperación de los cada vez menos usuarios. Un problema que no hizo más que empeorar a finales de diciembre, cuando el robo de cableado en la estación de Massalfassar dejó reducido a la mínima expresión el paso de trenes, al dejar inutilizados los sistemas de control.

El 24 de enero se estrenaron los actuales horarios, con los que se recuperaba el 73% de las frecuencias previas este grave incidente. Una primera jornada que comenzó, precisamente, con una cancelación y retrasos por la mañana, aunque desde ese momento la gran mayoría de trenes de la línea de Cercanías que conecta a Castelló con València han funcionado con normalidad en las últimas semanas. Así queda reflejado en el sistema de avisos que Renfe establece a través de redes sociales.

Menos cancelaciones

En total, solo han sido dos las cancelaciones de trenes en este trazado de Cercanías en las últimas semanas. Una de ellas, en las primeras horas del 24 de enero, y la otra el 5 de febrero. Las incidencias por retrasos también han quedado reducidas, al contabilizarse una decena en tres semanas. Solo hay que comparar el periodo entre el 22 y el 29 de noviembre, con 22 cancelaciones, o las 23 incidencias en septiembre, durante la Semana de la Movilidad. Por parte de la Conselleria de Política Territorial y Movilidad definen que se está en una fase de «estabilización, de modo que pasan menos trenes, pero los que hay garantizan el servicio y dan certeza a los usuarios».

Más robos

Aún así hay amenazas. Sin ir más lejos, la semana pasada volvieron a darse robos de tendido eléctrico, que causaron retrasos durante unas horas. Mientras tanto, los colectivos de usuarios no bajan la guardia. Desde Indignats amb Renfe señalaron hace unos días que el cumplimiento se da «cuando hay una oferta inferior, y no entendemos por qué no se ha vuelto al 100% de las frecuencias». La Conselleria apunta a la falta de maquinistas, por lo que volver a las frecuencias previas a la pandemia --algo previsto para el mes de junio-- será posible si hay personal suficiente.

Con el fin de dar un punto de inflexión la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunió en enero con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para anunciar un plan de choque con reuniones semanales de seguimiento. El departamento autonómico incide en que en este momento «el servicio se presta dentro de la normalidad, sin sufrir las situaciones de antes, cuando los retrasos y las cancelaciones eran notables». Ahora hay que plantear más horarios y consolidar la puntualidad de estas semanas para recuperar a los muchos viajeros perdidos.