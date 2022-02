Leonardo da Vinci es reconocido sobre todo como pintor, pero el florentino destacó en facetas tan diversas como la escultura, arquitectura, ingeniería, literatura o botánica. Inventó hasta las servilletas… Sin duda hablamos de todo un polímata del Renacimiento, como Carlos Toledo, nacido en el Grau de Castelló hace ahora 42 años, podría ser un polímata de la actualidad. Y es que @T_Diary, como se le conoce en redes sociales, es popular por sus dibujos, pero también despunta en otros campos como los de escritor, tatuador, pintor y por si fuera poco fabrica guitarras y está realizando un cortometraje. “Tengo muchos objetivos en la vida”, admite.

Carlos dio el salto a la fama en Instagram, donde cuenta con casi 80.000 seguidores, gracias a los garabatos que plasmaba en sus clases del Instituto Ribalta: “Siempre me ha gustado dibujar. Cuando era pequeño era mi válvula de escape porque siempre me he expresado más con dibujos que con palabras. Estudié Diseño Gráfico, pero después de trabajar como creativo de producto a colgar dibujos y al ver que gustaban poco a poco me fui decantando por ahí”.

Lo cierto es que el éxito no tardó en llegar, lo que le ha permitido publicar su primer libro, ‘Diario de un cavernícola del siglo XXI’. Además está a punto de publicar el segundo, demostrando así la conexión con su público: “No he inventado nada, mi lenguaje es universal, pero la ironía y humor que empleo parece que gusta. Hablo del amor, del odio, de la amistad y de cosas que nos han pasado a todos. Esa creo que es la clave del éxito, la fuerza de las ideas más que la del dibujo”.

Sobre la situación de los ilustradores en España no esconde @T_Diary que “en países como Francia o Bélgica están más valorados”, pero tampoco se queja: “Es un sector complicado, pero me busco la vida y me va bien haciendo lo que me gusta”. Pese a que nació y creció en el Grau de Castelló, Carlos emigró en el 2004 a Barcelona, donde reside desde entonces: "Voy a Castellón siempre que puedo, pero en mi sector para ganarte la vida lo normal en España es tener que ir a Madrid o Barcelona".