El Hospital Provincial de Castellón estabilizará la plantilla de Medicina Nuclear, tras la petición de mejoras

El gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchís, anunció este lunes la estabilización y mejora de la plantilla del Servicio de Medicina Nuclear después de que este servicio denunciara la situación crítica en la que se encuentra, en relación con la carga asistencial en el equipo de diagnóstico avanzado (PET-TC) y personal con el que cuenta. Este servicio solicitó la estabilización de actividad mediante la prolongación de la jornada y las nuevas contrataciones para la realización de pruebas PET-TC, estudios convencionales y terapia metabólica.

2.620 pruebas PET-TC anuales

Precisaron que el año pasado se hicieron 2.620 pruebas con ese sistema de alta tecnología, con una plantilla de tres médicos con plaza fija y dos temporales, uno en interinidad y otro de obra y servicio.

Ha aumentado la demanda de estudios metabólicos

En concreto, la demanda de estudios metabólicos PET-TC ha pasado de ocho diarios de media a 14. Esto es debido al incremento en las indicaciones de esta nueva tecnología tanto para distintas patologías oncológicas, como también para enfermedades neurológicas como Alzheimer o Parkinson y distintas infecciones.

Nueva autorización

Además, se espera en breve poder contar con autorización del Consejo de Seguridad Nuclear para poder utilizar el Galio 68, un radio fármaco indispensable en el diagnóstico y valoración de respuesta de tumores neuroendocrinos y tratamientos metabólicos con lutecio 177.

Continuidad en la actividad vespertina

Además, el escrito señala que desde la prolongación de jornada, el número de pruebas y la persistencia en el tiempo lleva a pensar que la actividad vespertina no será temporal, sino estructural o indefinida. Por ello, solicitaba contar con un facultativo especialista en Medicina Nuclear Adicional y la estabilización de los contratados actualmente; un radiofarmacéutico, dos técnicos en imagen diagnóstica, un auxiliar de enfermería, un enfermero y un auxiliar administrativo.

Respuesta del Provincial

El gerente señaló que, al ser un equipo que no existía inicialmente en el Hospital Provincial, las plazas no estaban creadas en la plantilla, por lo que se contrató a unos profesionales. «El martes pasado nos han aprobado la plantilla, por lo que las plazas que eran interinas ahora ya existen para poder sacarlas a oposición para consolidarlas; además, en dicha plantilla se habían contemplado no solo los médicos, sino también técnicos especialistas, con lo que se va a ajustar a las necesidades», añadió.

«El martes pasado nos han aprobado la plantilla, por lo que las plazas que eran interinas ahora ya existen para poder sacarlas a oposición para consolidarlas

«En el PET-TC hay una plantilla matinal de médico, técnico, enfermero, auxiliar y auxiliar administrativo y por la tarde tendrá el mismo personal», aclaró además el responsable del centro sanitario.

«En Medicina Nuclear implicaría tener ya estructurada la especialidad; en esa plantilla había tres y dos contratados; ahora se quedarán cinco fijos», concluyó Sanchis, sobre esta cuestión.

Único en Castellón

El Consorcio Hospitalario Provincial es el único centro de Castellón con PET-TC para hacer las pruebas, lo que evita desplazamientos a Valencia y permite ahorrar costes de contratar a un servicio externo.

Medicina Nuclear

Además de las 2.600 pruebas PET-TC, el Servicio de Medicina Nuclear realiza 4.000 pruebas gammagráficas convencionales anuales y 150 tratamientos de terapia metabólica