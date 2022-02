La marca valenciana Arroz Dacsa ha presentado su nueva campaña en la que destaca la importancia de elegir el verdadero arroz de Valencia, con Denominación de Origen, a la hora de cocinar un plato tan auténtico como la paella valenciana. La compañía es la principal productora de arroz con este sello de calidad, que certifica el origen y la procedencia del arroz valenciano, y la primera productora en obtener el sello de Producto Natural de la Albufera, que concede la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Creatividad

Para plasmar la importancia de utilizar Arroz Dacsa, la marca ha creado una parodia de las míticas películas de terror adolescente de los 90, en la que cuatro estudiantes cometen el error de cocinar una paella valenciana con un arroz que no es Dacsa.

Creada por la agencia Kids, la campaña imita el código de este tipo de películas. En palabras de Jorge Herrero, uno de los directores creativos de la agencia, "rodar esta pieza ha supuesto todo un reto, pues queríamos que el espectador creyese que la película es real". Además, añade que "en Arroz Dacsa se toman muy en serio la calidad del arroz y, por ello, quisimos llevarlo al extremo, convirtiendo una situación cotidiana en una auténtica película de terror".

Desde la dirección de márketing de la marca, Lorena Lázaro indica que en Arroz Dacsa llevan tiempo apostando por la creatividad en sus campañas con una clara inclinación por el humor. "Tener un producto de máxima calidad es solo una parte, después tienes que competir en el lineal y ahí entra en juego la percepción de marca", añade Lázaro.

Una película de terror/humor

Sé cómo hicisteis la última paella podrá verse y escucharse en televisiones y radios regionales, y en medios digitales y publicidad exterior. Constará de diferentes acciones y secuelas a lo largo del año, como la acción especial de Fallas, donde el encapuchado recorrerá las calles de la ciudad. También se generará un concurso amateur de cortos de terror o una pieza especial para Halloween, donde se premiará la paella más terrorífica del año.

Con DO Valencia

Arroz Dacsa es el principal productor de arroz con DO Valencia, un sello de calidad para las variedades del arroz y su proceso de elaboración certificado por el Consejo Regulador de la DO Valencia, que deja constancia que ha sido cultivado y recogido por agricultores locales en el entorno del Parque Natural de la Albufera, o el de la Marjal de Pego-Oliva, y contribuye al cuidado del medio ambiente. El arroz DO Valencia, además, se convierte en un excelente conductor del sabor debido a su alto nivel de absorción.

Por su parte, agencia Kids fue fundada en 2011 por Jabo García-Janini y Jorge Sánchez, tras más de 10 años de experiencia en agencias de publicidad nacionales de primer nivel. Con un equipo de 16 personas y sede en Valencia, ha desarrollado estrategias de marca y campañas publicitarias para clientes del sector de la alimentación, moda, real estate y lifestyle.