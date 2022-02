La Fiscalía detecta un caso de abusos dentro de la Iglesia en Castellón

Dos causas abiertas y en tramitación por abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Esos son todos los casos remitidos por la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana a la Fiscalía General del Estado en cumplimiento del oficio que, hace dos semanas, ordenaba a las fiscalías provinciales de toda España recabar cuantas causas judiciales vivas hubiera por abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, ya fuese en una congregación, en un colegio o en cualquier otro establecimiento religioso, cometidos por religiosos.

Fuentes de la Fiscalía Superior de la Comunitat confirmaron ayer que, por lo que respecta a las tres provincias valencianas, solo han sido detectados dos casos con los parámetros establecidos por el departamento que dirige Dolores Delgado, uno en la provincia de València y otro en la de Castellón, mientras que en Alicante no hay ningún procedimiento judicial o de la Fiscalía en trámite que cumpla con los requisitos marcados por la Fiscalía General del Estado.

En el caso de Alicante, según algunas informaciones periodísticas, habría un caso que implica a un profesor de Religión, aunque la Fiscalía no lo ha incluido porque ni siquiera está claro dónde imparte las clases y de qué corriente religiosa, por lo que no se trataría de uno de los casos que se pretenden aflorar en esta búsqueda de abusos sexuales ocultos durante décadas dentro de la Iglesia católica y sus órdenes religiosas.

Las causas abiertas

En esta búsqueda realizada por todos los fiscales por orden de la jefa de la Fiscalía Superior, Teresa Gisbert, no se han tenido en cuenta causas antiguas o ya archivadas, ya que no es eso lo que buscaba la Fiscalía General del Estado. Tampoco los abusos y violaciones que han prescrito, incluso con el cambio legal que propicia que los menores abusados puedan denunciar hasta los 30 años, o aquellas que nunca se han denunciado, por lo que, obviamente, no son conocidos, y que se estima son la inmensa mayoría, por lo que una de las prioridades es crear el clima social, y judicial cuando corresponda, que anime a todas las víctimas a dar el paso y relatar los ataques sexuales sufridos en el marco de la Iglesia.

Aunque no han trascendido más datos sobre las causas abiertas, el Arzobispado de València aseguraba hace unos días que investigaba cuatro casos de abusos sexuales acaecidos en diversas congregaciones y en una parroquia, aunque había enviado una denuncia a la Ficalía Provincial de València. Se trata de una acusación de pederastia que llegó a la Oficina de Protección del Menor abierta por la Diócesis, siguiendo la orden del papa Francisco remitida a todos los obispos a finales del pasado año 2019.

Independientemente de las causas aperturadas en las distintas fiscalías provinciales, el relato de abusos se ha convertido en un goteo incesante. Exalumnos y exalumnas de varios colegios religiosos valencianos coinciden en señalar a religiosos de distintas órdenes como responsables de contínuos delitos sexuales. La mayoría ocurridos hace años, cuando no décadas, con el colegio de los Agustinos de València como uno de los centros escolares que se encuentran en el punto de mira.

Uno de los casos nacionales más mediáticos de los últimos años es, sin duda, el de los diferentes colegios de la congregación religiosa de los Maristas de Barcelona, destapado en 2016 por El Periódico --perteneciente al mismo grupo que Mediterráneo--. Su publicación generó una oleada de denuncias de víctimas.

«Es un paso, pero queda mucho por hacer todavía»

Manuel Vilar, de 54 años, hizo públicos los abusos que sufrió de adolescente en su pueblo natal, Artana, por parte de quien fuera el sacerdote, Antonio Gil. Su caso está prescrito y su abusador, fallecido; pero Vilar reivindica la importancia de hacer públicos este tipo de casos, aunque la responsabilidad quede extinta, y luchar desde las instituciones para que desaparezcan. «Ahora se están dando pequeños pasos, intentando visibilizar una aberración que estuvo muchos años silenciada, tapada. Es un principio, pero no basta porque hay que impulsar muchos protocolos de control para quienes trabajan con niños, ya sea en el ámbito de la Iglesia o en otros», explicó ayer en conversaciones mantenidas con este periódico.

Manuel Vilar habla de «alegría» al saber que la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos casos como el que le tocó sufrir a él cuando tenía 14 años. «Yo conté lo que me pasó en Artana y allí varias personas me confesaron en privado haber vivido situaciones parecidas, pero todavía hay quien no quiere tocar esos asuntos y allí nadie más acusó a este cura en público», reconoció la víctima, quien lamenta los tocamientos a los que le sometía el clérigo, que lo besaba, le acariciaba los genitales y se frotaba de forma libidinosa contra él hasta eyacular. «Llegó a hacerlo, incluso, durante visitas a casa de mis padres; pero yo a ellos no se lo podía contar porque eran muy religiosos y lo respetaban. En esos tiempos las cosas eran muy distintas a ahora», reveló.

Vilar dice que su caso no es «tan grave» como otros. «Yo lo perdí de vista y no volví a verlo en el pueblo. El Obispado se encargó de cambiarlo de parroquia y silenciar el tema», reprueba transcurridos 40 años.

Este vecino de Artana, que vive ahora entre la localidad y València, no se siente una persona «traumatizada». «No es algo agradable, de hecho es lamentable y terrible que esto suceda, pero, en mi caso concreto, es algo que forma parte de mis vivencias y con lo que convivo».