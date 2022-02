El obispado no encuentra profesores de religión para dar clase en Castellón

Dos institutos de Castellón no pueden cubrir las vacantes de religión desde el inicio de curso porque la diócesis no envía candidatos, según fuentes de Conselleria de Educación.

Vilafranca y Castelló

En concreto, se trata de una vacante a media jornada en el IES de Vilafranca y la otra a jornada completa en el IES Bovalar de Castelló.

Proponer candidatos

Desde la Conselleria se ha reiterado ante la diócesis que proponga a personas candidatas para cubrir esas vacantes y poder atender al alumnado que quiere estudiar Religión católica en esos dos centros.

Perfil muy técnico

Por su parte, fuentes de la diócesis explican que el problema es la falta de candidatos que tengan todos los requisitos necesarios para ser profesor de Religión y moral católica en Secundaria-Bachillerato, ya que el perfil requerido es muy técnico y requiere una formación específica que no todos disponen.

¿Qué pasa con los alumnos?

Al alumnado de Religión que no tiene clase en todo el curso porque las diócesis no han aportado profesorado, evidentemente no se le puede evaluar. Se le considera como asignatura no cursada y no se le computa en el expediente. Por lo tanto, no tiene ningún efecto en su expediente académico puesto que la nota mediana se saca en base a las asignaturas cursadas. En el caso de sustituciones, si solo han tenido profesor o profesora durante un trimestre o dos, la nota del curso será la media del trimestre o trimestres cursados.

Mediados de febrero. Ya han quitado el requisito del máster de Secundaria y el de conocimiento de valenciano. Es decir, cualquiera que tenga una carrera y pase por capilla puede gozar de un sueldo público sin pasar una oposición. Venga, animaos... https://t.co/r1wF73FeGT — Toni Solano 🍏📚🍏 (@tonisolano) 11 de febrero de 2022

Requisitos generales

El profesorado de Religión católica de Secundaria tiene que cumplir los requisitos generales que se los exige al profesorado de esta etapa: El título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado equivalente; el

Máster Universitario en profesor de secundaria o curso de adaptación pedagógica (CAP) y C1 de valenciano.

Requisitos específicos

Además, tiene que cumplir también los requisitos específicos que exige la Iglesia. Estos son la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica de Secundaria (*DECA) y la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (*DEI) expedida por el comendador de la Diócesis donde se pretenda impartir clase de religión.

Educación flexibiliza los criterios

Desde la Conselleria aseguran que hacen todo lo posible por no perjudicar el alumnado que solicita estudiar Religión católica y en el procedimiento de difícil cobertura, si ninguno de los candidatos propuestos por las diócesis dispone del C1 de valenciano, se contratan igual aunque no tengan este certificado con el fin de cubrir la plaza.

Además, el Real decreto ley 31/2020, de 29 de septiembre, del Ministerio de Educación por el cual se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria ante el covid y que permite de manera extraordinaria la exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente, está también vigente este curso. Por lo tanto, en los procesos de difícil cobertura cuando una plaza queda vacante porque no la solicita nadie con máster de profesorado o CAP, esta se adjudica al primer solicitante que tenga la titulación académica aunque no disponga de la formación pedagógica y didáctica de posgrado.

Incrementar las plazas de DECA

"Estamos contratando a todo el profesorado de Religión que nos proponen las diócesis, aunque no tenga el máster de profesorado o CAP y el C1 de valenciano. Pero el hecho es que las diócesis no nos proponen candidatos porque no cuentan con suficientes personas que dispongan de la *DECA, lo que dificulta cubrir las plazas.

"Nos hemos dirigido en reiteradas ocasiones a las diócesis porque tomen las medidas necesarias para incrementar en número de plazas de formación que ofrecen con el fin de conseguir la *DECA", indican desde la Conselleria.

Llamamiento en la web

El departamento que dirige Vicent Marzà, además, ha hecho un llamamiento en la web de difícil cobertura a todas las personas con DECA para que se dirijan a las diócesis (https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/dificil-cobertura) y presentan su solicitud porque los tengan en cuenta en la hora de proponernos candidatos.

Una DECA para cada diócesis

Además, uno de los problemas que se añade a la hora de cubrir estas vacantes y también en los casos de las sustituciones, es que la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (*DEI) expedida por el Comendador de la Diócesis donde se pretenda impartir clase de religión solo vale para el territorio de esa diócesis. Es decir que una persona candidata de la bolsa de la diócesis de València, que es la más numerosa, aunque esté dispuesta a hacerlo no puede dar clase en un centro educativo de la diócesis de Oriola-Alicante o en la de Segorbe-Castelló si no tiene la DEI esas diócesis. Por ello, según Conselleria, "hemos requerido a las tres diócesis para que dan una solución a este tema de las DEI para facilitar las sustituciones y la adjudicación de vacantes".

Lo que dice la diócesis

Desde la diócesis de Segorbe Castellón indican que "con carácter general no hay problemas para cubrir las bajas del profesorado de religión en las etapas de Infantil y Primaria. Sin embargo, este año, por primera vez en nuestra Diócesis, no hemos podido cubrir la demanda de profesores en dos institutos de la provincia por falta de profesorado que tenga todos los requisitos necesarios para ser profesor de Religión y moral católica en Secundaria-Bachillerato. El perfil requerido es muy técnico y requiere una formación específica que no todos disponen dado que, a parte de tener una Licenciatura (o Grado) civil, el profesorado debe tener además el Bachillerato Teológico o el Grado en Ciencias Religiosas", añaden.

Mientras, desde la diócesis de Tortosa señalan que no les ha llegado ninguna petición desde la Conselleria de Educación.