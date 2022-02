Una joven denuncia haber sufrido tocamientos pero los acusados lo niegan

¿Qué ocurrió la madrugada del 10 de junio del 2018 en los exteriores del recinto de fiestas de les Coves de Vinromà sobre las 6.00 horas de la madrugada entre una menor de 15 años y dos jóvenes de 20? Es lo que se intentó dirimir este miércoles en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Castelló.

"Me puso las manos en el muslo"

La joven asegura que estaba ella con una amiga pero que su amiga se fue y ella se quedó con los dos acusados, uno de los cuales «me puso las manos en el muslo y subió a la entrepierna y me levanté y dije que me iba» y «me empezó a poner la mano en la cintura y luego bajó al culo. Quise irme y me cogió del brazo. Yo dije suéltame o grito», aseguró la víctima.

"Ya no me siento segura al ir a casa"

La víctima asegura que tras los hechos buscó a su hermana y a sus amigas. «Empecé a llorar porque no es una sensación agradable para nadie. Al día siguiente fui a poner la denuncia», declaró. Señala que lo ocurrido la ha afectado hasta el punto de que «no me sentía segura al ir sola a casa o a acercarme a un grupo de chicos. Esto estará siempre allí».

Los acusados lo niegan

Por contra, los dos acusados lo negaron. Las defensas argumentan que la versión de la víctima no se sostiene, la única prueba de cargo es la declaración de la chica, que hace aguas", sostiene uno de los abogados. Los acusados señalaron que ambos salieron del recinto de la fiesta y que se encontraban en un espacio concurrido e iluminado, que ellos salieron primero y que al cabo de un minuto o dos salieron las chicas, dos de ellas --la víctima y una amiga-- se quedaron y el resto se fue. Que en un momento dado se quedó sola la presunta víctima, a la que no conocían de antes y en ningún momento les dijo la edad; pero sí a una de las amigas, que sabían que tenía 18 años. "Parecían todas del mismo grupo de edad", declaró uno de los testigos. El magistrado presidente preguntó a la víctima si entonces tenía la misma estatura y ella dijo que con 15 medía 1,7.

Se notaba que había bebido

Los acusados también respondieron, a preguntas de sus representantes, que aunque no la vieron beber sí en el aliento se le notaba y un poco en la vista que había bebido. Que ellos consumieron un par de cubatas. Los amigos que declararon como testigos alegaron haber visto a los dos acusados manteniendo una conversación normal y corriente y que no vieron nada extraño.

Iluminado y concurrido

"Había mucha gente porque se marchaba a casa. A esa hora ya clareaba y había farolas", señaló uno de ellos, igual que el otro testigo, que añadió que empezaba a salir el sol. Dijeron hallarse en la acera de enfrente y que no perdieron el contacto visual con los amigos.

La fiscalía mantiene sus conclusiones

La fiscal mantuvo sus conclusiones, alegando que los jóvenes se insinuaron a la menor, que le tocaron la pierna, el muslo, que ella se sentía incómoda y no quería quedarse allí y que les dijo suéltame o grito. "No tiene por qué mentir ni por qué inventarse nada ni ir en contra de personas a quienes no conoce", sostuvo.

Las defensas piden la absolución

Por su parte, las defensas, por contra, consideran que ha quedado acreditado que se encontraban en la calle, concurrida e iluminada, debajo de una farola y que en el tiempo que estuvieron allí con la chica los testigos no la oyeron gritar ni a nadie recriminando qué habían hecho, aseguran que los testimonios han aportado verosimilitud y credibilidad, frente a la declaración de la joven que, aseguran no es convincente porque ha cambiado versiones. Además, lamentan que no haya aportado pruebas de cargo --como un informe forense-- ni más testigos que su padre. Señalan el tiempo transcurrido hasta juzgar los hechos.