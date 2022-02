Denunciaba una joven esta misma semana en ‘Mediterráneo’ una oferta de trabajo en hostelería en Castellón que no alcanzaba ni el salario mínimo. Trabajando 48 horas a la semana el sueldo no alcanzaba ni los 800 euros. Preguntado el empleador por esta circunstancia ilegal, la contestación del mismo era la siguiente: “Es lo que hay”.

Desde entonces han llegado a este periódico varias ofertas de trabajo, algunas de ellas insultantes, que se pueden encontrar en redes sociales en las que ofertan empleos de dudosa o más bien nula reputación. Entre estas denigrantes proposiciones destacamos la que aparece en la imagen de este artículo, en la que se puede leer lo siguiente: “Se busca chica joven y sexy para limpieza una mañana a la semana en Castellón. Precio a convenir”. ¿Disculpe? ¿Sin tener nada en contra de las chicas jóvenes y sexys, será eso determinante a la hora de desempeñar con precisión y destreza las tareas del hogar?

Es curioso que parece que en páginas web ya hay mujeres en Castellón que, conociendo cuál es la situación, ya explican que entre sus intenciones no están precisamente las sexuales. “Limpio por horas, puntual, responsable, muy seria y muy trabajadora. No plancha. No sexo. Anuncio muy serio”, publica una usuaria. “Chica joven busca trabajo (nada sexual). Se ofrece para limpiar casas, cuidar niños o pasear perros”, aclara otra.

Como ven por desgracia parece más habitual de lo que sería deseable que algunos supuestos empleadores que requieren de los servicios de ciertos trabajadores tengan otros propósitos bien distintos a los de una relación estrictamente laboral. Hasta ahora era habitual encontrarse con denuncias de trabajos completamente ilegales en los que ofrecían regímenes de semiesclavitud a personas de cualquier edad, sexo o formación, destacando sobre manera la explotación a los recién licenciados convertidos en becarios a coste cero para las empresas.

Parece por tanto que por lo que nos ha llegado hasta el momento que el sector de la hostelería y el de empleadas del hogar, y concretamente la figura de la mujer, son los más afectados, pero estamos convencidos de que no serán los únicos. Desde aquí invitamos a los lectores a que denuncien en las autoridades pertinentes los abusos que se pretenden perpetrar y si gustan hagan públicas estas ilegalidades dirigiéndose a Mediterráneo.