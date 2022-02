Las temperaturas máximas subirán este domingo en la península con temperaturas que llegan hasta los 20 grados en algunos puntos del país. Unos valores que son más propios de la etapa primaveral que del invierno.

En parte de la provincia también se espera una subida de los termómetros de cara al último día de la semana, según la estimación de la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, no todo el territorio castellonense se verá afectado por el incremento de temperaturas. Esto es debido a que el litoral no espera grandes cambios en los valores máximos ya que en localidades como Castelló o Vinaròs las máximas serán de 16 y 15 grados, cada uno.

Por el contrario, la comarca de Els Ports será la zona en la que más variarán los termómetros ya que se espera un aumento de entre 4 y 5 grados en localidades como Morella o Vilafranca del Cid, según la predicción de Aemet. Desde los 6°C registrados en ambas poblaciones a las 13 horas del sábado, pasará a los 10°C y 11 °C el domingo, respectivamente.

Nieve durante la jornada del sábado

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló (CPBC) durante la tarde del sábado han caído pequeñas precipitaciones en forma de nieve en ciertos puntos del interior norte. Estas mismas fuentes recalcan que no han atendido ninguna incidencia en las carreteras.