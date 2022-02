De usado a ‘reciclado’: ‘Boom’ del mercado de segunda mano en Castellón

¿Quién no ha vendido un teléfono móvil, los hits de moda de otras temporadas o un lote de libros para sacarse unos euros extra? ¿Y quién no ha recurrido a este mismo mercado de segunda mano para encontrar su ilusión tecnológica o deportiva a bajo precio? Pues muchos castellonenses, seguro. Así lo revela la alta participación en comunidades como Segunda Mano --con más de 15.000 usuarios de la provincia en Facebook--, la aplicación Wallapop, la web Mil Anuncios y un sinfín de foros virtuales basados en la mutua confianza, con diferentes niveles de garantía y con mucho ojo a las posibles estafas de por medio.

Si todo empezó con la tecnología y el textil, ahora en las ofertas de los castellonenses ya se cuelan pisos, coches, muebles...y antigüedades de distinta escala, desde supuestos incunables a máscaras souvenir del viaje a Venecia o zapatillas «talla 43, muy usadas, pero sin roturas y con mucha vida por delante».

Del ecologismo al regalo para vaciar la casa

La filosofía ecológica de reutilizar es lo último en este circuito, donde sorprende todo lo que se oferta de forma gratuita. Lo más son objetos voluminosos como puertas de madera o un somier que, tras una reforma en casa, estorban y se entregan sin coste, si se acude hasta el portal, en Orpesa o Alcossebre.

Pero Castellón cuenta también con tiendas físicas concentradas en la capital, especializadas en artículos seminuevos, que ratifican la tendencia: el perfil ha cambiado. No solo van las familias con más necesidad económica a vender o a comprar.

Óscar Ferrer, supervisor en Castelló de la tienda Cash Converters --un clásico arraigado-- subraya que «el sector vive un momento de crecimiento, dando mayor valor a la economía circular y la sostenibilidad. Damos una visión de comercio sostenible y de reciclado que ha formado parte desde nuestros orígenes. El público lo ha aceptado muy bien y está entrando en la dinámica de vender aquello que no utiliza para que otras personas lo pueden disfrutar; o adquirir productos para seguir dándoles uso». El top ventas en Castelló lo copan tecnología, telefonía móvil, informática, tablets, videojuegos y consolas. Y ahora, se añade la joyería.

Más poder adquisitivo y "preocupado por la vida útil"

«El cliente tiene un poder adquisitivo más alto, se ha notado desde hace un par de años, en venta y compra. Le preocupa el medio ambiente y prolongar la vida útil. Nos llegan productos de mayor valor, tienen 14 días para testearlos y dos años de garantía. Y quien los adquiere puede ahorrarse entre un 30 y un 70% respecto a uno nuevo», indica Ferrer. Con la pandemia hay una menor entrada de personas mayores, si bien se ha incrementado el público femenino y la franja de 30 a 50 años, entre los compradores. «Hay quien acude cada día, pues entran productos únicos que podemos tardar en volver a tener», señala.

La tecnología la trae más gente joven; y la joyería, de más edad

¿Y quién vende? «Viene gente de todas las edades, con productos en casa que no utiliza. La tecnología la trae más gente joven; y la joyería, de más edad. Además, antes de venir pueden subir una descripción y foto del artículo y conseguir una tasación aproximada de lo que le podemos pagar. Por ejemplo, por un teléfono de tal marca, modelo, con cargador, estado, memoria,... pues 100 euros», explica. «Cada día pasamos un listado a la Policía Nacional de Castellón con todo lo comprado, y lo mantenemos en custodia en un plazo no inferior a 7 días por si hay alguna denuncia de objeto sustraído. Y luego ya sale a la venta. Desde 1999 estamos en calle Herrero, saben dónde localizarnos. Damos ventajas competitivas y seguridad, respecto a un intercambio entre particulares», cita.

Vender la biblioteca familiar tras vaciar un piso heredado

Los vaciados de pisos tras recibir una herencia o cambiar de residencia son otro resorte que lleva a castellonenses a acudir a tiendas de segunda mano. José Antonio Bonacsa, de la librería Racó Lector, confirma que «al desalojar la casa para venderla o alquilarla, traen una cantidad importante de libros para ser tasados, a veces, toda una biblioteca de un familiar».

Luego, por otro lado, son asiduos lectores habituales que venden libros para ganar un dinero o comprar otros; o familias con el listado de libros que les han pedido a sus hijos o nietos en el centro educativo, y que consigue quien llega antes, pues no tienen tantos ejemplares. ¿Cuánto se paga por un libro? No compramos por unidad o a peso, vemos el interés de cada uno y lo tasamos, con la política de intentar venderlo luego lo más barato posible. «Por un volumen que venderé luego a 2 euros pagaré máximo a 50 céntimos. Y si son más caros, pues más. He vendido Quijotes por 2 euros y por 250 euros», cuenta. «En un par de ocasiones, me han llegado joyas», cita. «Acudieron con una obra de principios de 1700 y avisé de que era demasiado caro. Yo no podía pagarle lo que en realidad valía y le aconsejé llevarlo a un anticuario», relata este amante de la literatura, con 20 años de experiencia en un quiosco de prensa vendiendo libros y luego al frente de una librería en Madrid hasta recalar en Castelló. Cada cierto tiempo dona libros a hospitales de Castellón, a la cárcel y a una asociación que se dedica a ayudar a gente joven necesitada, Fun Foundation.

¿Y qué pasa cuando el niño/a crece?: "Todo se queda nuevo"

Cuando el niño/a crece, y no se esperan ya más, es otro punto de inflexión a la hora de vaciar muchos hogares. Son artículos de bebé que, si no se regalan, van a parar a la tienda Mi mamá recicla, en Castelló, con Eli Ribes al frente desde hace cinco años. «Viene gente a la que no le hace falta vender y otras sí. En lugar de tirar las cosas o regalarlas, sacan algo de dinero. Depende del estado del artículo, tasamos por la mitad. Los carros de Bugaboo que nuevos cuestan 1.000 euros los vendo por menos por 390. Quien lo trae se lleva un 25%; yo me descuento el IVA», manifiesta.

«A veces nos dicen: Qué lástima no conoceros antes porque las cosas del bebé se quedan nuevas», cuenta Eli. «Hoy ha venido una chica. Su hijo tiene ya 3 años y ha vendido un carro que le costó 1.200 euros, una minicuna de 350, un parque de 250...Con eso te puedes sacar más», relata. No vende ropa ni calzado de segunda mano, «porque eso se encuentra nuevo bien de precio»; pero tiene un outlet de restos de tiendas. La solidaridad no está reñida con este negocio: «Si me traen algo para donar en buen estado, aviso a una Asociación de Mujeres Maltratadas y se lo llevan para el piso de acogida. O cremas de bebé para hogares con la economía apretada. Muchos usan para piel atópica y la habitual no les sirve».

¿Tienes en tu casa un tesoro cotizado por coleccionistas?

La polémica está servida esta semana con las películas VHS Disney, y en especial ‘El Rey León’, a la venta por 20.000 euros en plataformas ‘on line’ de segunda mano. Se señaló que eran muy codiciadas por coleccionistas; luego, se desmintió. En el tú a tú todo es posible. En Castelló de la Plana sigue habiendo a la venta cintas Disney por 15.000 euros...

¿Qué dice la legislación?

El portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, desvela: «Nos ha llegado alguna queja por compraventa de artículos usados en tienda y en internet. Evidentemente, es una tendencia al alza por: sube la inflación y se busca un precio más asequible o la ganga; y en segundo, por el alza de compra on line». En webs especializadas se da la compraventa entre particulares, «por lo que las condiciones se regirán por lo que ellos establezcan; el principal problema es que todo se basa en la confianza de las partes, y eso puede dar lugar a que nos engañen o estafen», indicó. La ley dice que «en bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor o usuario podrán pactar un plazo menor al general, no inferior a un año desde la entrega». En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor o usuario podrán pactar un plazo menor al indicado en el párrafo anterior, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.