Carlos Latre es probablemente el humorista más grande a nivel nacional en su especialidad, las imitaciones. El de Castelló, que tiene registradas más de 600 voces, arrancó su trayectoria profesional como locutor de radio, y no fue hasta 2002 cuando dio un paso más en su carrera laboral y se incorporó a un conocido programa de televisión, 'Crónicas Marcianas'.

Fue en ese popular programa, que en su día contaba con picos de audiencia abrumadores, cuando empezó a ser conocido a nivel nacional, algo que le abrió las puertas de proyectos ilusionantes. Solo hace falta dar un repaso a los programas en los que ha ido participando para entender la dimensión que a día de hoy tiene a ojos de toda España el castellonenses: 'Maracaná' y 'Channel nº4', 'Crackòvia', 'Tu cara me suena' y 'Me resbala' entre otros muchos programas.

Entrevistado por Bertín en Canal Sur

El de Castelló visitó el programa de 'El Show de Bertín', un programa de Canal Sur en el que la comodidad y la confianza que desprende el Bertín Osborne invitan a abrirse a los invitados. Fue seguramente esos factores los que hicieron que Carlos Latre contara uno de los momentos más duros de su vida. "Pues mira, cuando acabó 'Crónicas Marcianas', tenía 25 años y ganaba muchísimo dinero. Crónica era el problema más de más éxito, pero era la red también para un trapecista de la tele más grande que había", afirmaba el humorista.

¿Cómo se arruinó Carlos Latre?

"De repente te sueltan al mundanal ruido y yo dije apartaros de aquí que ahora voy a producir mi serie, voy a hacer yo todo", reconocía, pero no fue tan fácil como esperaba. El de Castellón produjo una serie que "fue un fracaso estrepitoso", ya desde el equipo "pensamos que duraría tres temporadas y duro cuatro programas". El humorista "había invertido todo el dinero y se esfumó".

"De repente fue una hostia de realidad que te deja absolutamente atontado". Sin embargo, Latre consiguió sacar la parte positiva del obstáculo que le había presentado la vida: "Me di cuenta de cómo eran los malos momentos. Yo siempre digo que en los malos momentos soy un tío que, con todo lo nervioso que soy, con todo lo movido, en los peores momentos es cuando más calma tengo".

"En aquel momento dije bueno si no es aquí será tocando en el metro o en la calle, me da igual porque sé que lo hago bien, y sé que saldré adelante sin problema. Entonces realmente esa bajada a los infiernos me permitió empezar a hacer teatro, empezar a hacer espectáculos en directo, trabajar más irme a Londres a estudiar. Me hizo lo que soy ahora con lo cual bienvenido sea esa ruina", reconoció orgulloso quien es sin duda uno de los mayores representantes de la provincia.