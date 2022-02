El presidente de la federación de caza de la Comunitat Valenciana, Raúl Esteban Cano, ha comparecido este martes en les Corts valencianes. En ella ha reivindicado que "el cazador hoy en día cumple la normativa, quiere a sus perros y va a hacer que se cumpla la ley". Previamente, ha reivindicado que la caza es una actividad esencial y requiere una compensación. Esteban ha comparecido en el marco del procedimiento de elaboración del Proyecto de ley, de la Generalitat, de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal. El presidente de la Federación ha advertido de que esta norma puede afectar negativamente al mundo rural valenciano.

Maltrato animal

Tras la intervención de los diputados de las distintas formaciones, preguntándole por el maltrato animal por parte de los cazadores y el sacrificio cero, señaló que los cazadores no van a alentar ningún tipo de maltrato o sacrificio innecesario y que el cazador hoy en día cumple la normativa, quiere a sus perros y va a hacer que se cumpla la ley. "Cada caso de maltrato, cada bestialidad nos daña, no es egoísmo, es convicción". En todos los colectivos hay de todo y todos sabemos casos que se dan y que no todos son así, es agotador la estigmatización a la que nos vemos día a día sometidos con tema de maltratos o abandono. Todos compartimos abandono cero pero todos tenemos derecho a tener una reproducción responsable de los perros, creemos que no es el camino para evitar el abandono.

No vemos con malos ojos esta ley

Señala que al igual que avanza la sociedad deben avanzar los cazadores en su trato y que no ve con malos ojos la ley pero señala que a veces se tratan las cuestiones desde una perspectiva excesivamente urbanita sin tener en cuenta lo que acontece en el mundo rural. "Siempre que hablemos de los derechos y buen cuidado no vamos a ser nosotros los que pongamos ningún tipo de traba"

Carga contra la ley estatal de protección animal

También acusó a la normativa estatal, cuyo anteproyecto fue aprobado este viernes por el consejo de ministros, de invadir claramente a las comunidades autónomas y poner en riesgo el estado de las autonomías, no tiene en cuenta la realidad de la tradición y la cultura valencianas y obedece a cuestiones ideológicas.

Proporcional y consecuente

Respecto al proyecto de ley propuesto por les Corts, señaló que ha de ser proporcional y consecuente con la realidad del territorio y de la sociedad valenciana.

Actividad esencial

Esteban ha indicado que se ha de tener en mente una realidad que se ha visto acentuada y claramente acreditada con el covid-19 desde principios del año 2020: la actividad cinegética es una actividad esencial en la Comunidad Valenciana. "A nadie escapa que en los últimos años se ha producido un incremento desproporcionado de fauna salvaje, sobre todo de animales de caza mayor (jabalí, corzo, muflón, ciervo, etc.) Pero también de especies de caza menor como el conejo de monte", añadió.

Efectos del aumento de fauna salvaje

Señala que este aumento poblacional está causando incontables accidentes de tráfico (alrededor de 12.000 al año según fuentes oficiales), cuantiosos daños a las infraestructuras, endogamia genética, peligro para la flora y fauna protegida, proliferación de especies invasoras, riesgos de epizootias y zoonosis. En este último punto, ha advertido el riesgo de la Peste Porcina Africana extendiéndose por Europa, y que en España acabaría con el sector porcino (que es el segundo en importancia a nivel europeo), y la tuberculosis en el jabalí, que precisamente provocó que el gobierno aprobara un reglamento para su control.

Jabalíes

Ha señalado que más del 50% de los municipios de la Comunitat están declarados como zonas de sobreabundancia de jabalí, según la conselleria competente en materia de caza, en la orden 22/2021. Añade que, en la última década ha aumentado las capturas anuales de jabalíes un 116%. Solo en la Comunitat Valenciana, en la temporada 2019-2020, se han abatido 32.788 ejemplares de jabalí. A ello hay que sumar el conejo de monte.

Daños a cultivos y accidentes

La sobrepoblación de animales salvajes ha provocado en 2021 más de 35 millones de euros en pérdidas en cultivos agrícolas en la Comunidad Valenciana, según datos recientes de AVA-ASAJA. También los jabalíes son causantes de cerca del 90% de los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas en nuestra comunidad.

Importancia económica de la caza

Ha señalado que la actividad cinegética también es vital para la economía rural, en la creación de trabajo alrededor de 187.000 empleos y 6.475 millones de euros al año según fuentes ministeriales, lucha contra la despoblación, gestión forestal sostenible, etc. También ha recordado que aproximadamente el 90% del territorio de la Comunidad Valenciana está constituido por terrenos cinegéticos.

Más de 100.000 perros

Ha señalado que la federación representa a alrededor de 40.000 cazadores, propietarios de más de 100.000 perros, y otros animales como aves rapaces y hurones.

Peticiones respecto a la ley

En cuanto a las peticiones de la federación respecto a la ley de protección animal, ha señalado que echa en falta en el texto propuesto es una previsión relativa al establecimiento de perreras particulares en zonas rústicas. En concreto considera que debería intentar facilitarse desde el punto de vista urbanístico, pues debería establecerse que tendrán la consideración de instalaciones agrícolas y por tanto no requerirán para su realización una tramitación de declaración de interés comunitario adicional, cuestión que en suma dificultaría la realización de perreras particulares en condiciones debido a la dificultad administrativa y burocrática que sería requerida. Añade que se debería permitir ciertas prácticas en pro del bienestar de los perros de caza, para que no sufran lesiones derivadas de su actividad. Además recuerda que la Comunitat cuenta con una raza de perro de caza autóctona, cuestión que no todas las comunidades autónomas tienen, pues es el xarnego valenciano una seña de identidad del cazador valenciano, y debemos preservar la historia de nuestro pueblo.

Riesgo para el territorio valenciano

Ha señalado que la ley contiene muchas previsiones que puede afectar negativamente al mundo rural valenciano, mermado por el abandono de la agricultura, el envejecimiento y el éxodo rural, que pueden conllevar una desaparición de ciertas actividades rurales. Por ello pide un texto que englobe a todos los colectivos de la sociedad valenciana y tenga en cuenta en especial a los cazadores a fin de que de alguna manera se vea recompensada su actividad social.