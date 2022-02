Keraben Grupo viajará este año a Coverings 2022, que se celebrará del 5 al 8 de abril en las Vegas (Estados Unidos), aprovechando el escaparate mundial para presentar sus colecciones cerámicas para este año unidas por la innovación, el diseño y la naturalidad y en homenaje a la personalización cerámica y a la esencia del diseño.

La compañía azulejera presentará su amplio catálogo de novedades, entre las que destacan sus dos nuevas colecciones de mármoles Idyllic de Keraben y Mystic de Ibero, que tendrán su puesta de largo en este certamen.

Del 5 al 8 de abril, bajo el concepto creativo A reflection of you, Keraben Grupo convertirá su stand en un expositor de diseño en el que los visitantes de la feria "no solo podrán descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector, sino que también podrán sumergirse en una memorable experiencia sensorial en la que verán reflejada su verdadera esencia en espacios que sirven de espejo de sus emociones".

Las propuestas

Sobre las propuestas estrellas, las colecciones Idyllic de Keraben y Mystic de Ibero, la primera de ellas rescata la esencia del mármol con seis propuestas diferentes que ofrecen la solución estética perfecta para proyectos de interiorismo de estilo cuidado y diseño envolvente.

Mientras, la colección de mármoles Mystic se inspira en los materiales de las mejores canteras del planeta para reproducir toda la belleza y el cromatismo que ofrece esta piedra natural, con todas las ventajas técnicas del porcelánico.