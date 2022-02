Andriy Nazaruk lleva en Castelló 20 de sus 30 años. Es de Ucrania, al igual que su mujer, y de hecho fue allí donde se casaron en el año 2017. Siguen muy unidos a su país de origen, por lo que es inevitable su creciente preocupación por las noticias que llegan desde Europa del este: “Queremos traernos a la familia de allí porque tienen miedo”.

Comercial en el sector cerámico, Andriy viaja habitualmente a Ucrania y Bielorrusia, por lo que mantiene muchos contactos en la zona, que son los que le están informando del conflicto armado: “Mis compañeros, familiares y amigos me dicen que están destrozando el país. No pensaba que fueran capaces de atacar”.

Sobre el desarrollo de los acontecimientos, este empleado de Colorobbia confía en que “Putin esperará que se reconozca como rusas las regiones de Lugansk y Donetsk como antes pasó con Crimea y se relajará un par de años”.

El comercial cerámico admite que está en estos momentos “es misión imposible” repatriar a sus familiares a Castellón, donde estarían seguros: “Está todo cerrado, no hay aviones y no puedes salir de tu provincia. Se han cerrado las clases, las fábricas, en las tiendas ya quedan menos alimentos y en los bancos hay colas para sacar dinero aunque no puedes sacar más que 50 euros cada vez”.