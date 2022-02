Cara para el Roda y cruz para el Castellón B y Villarreal C en la jornada de Tercera RFEF

El Roda fue el único equipo de la provincia capaz de sumar los tres puntos en la jornada de Tercera RFEF con un solitario gol de Richard Franco en el minuto 54 de partido. Por su parte, los filiales albinegro y 'groguet' no pudieron puntuar y cayeron por la mínima ante el Atlético Saguntino y el Hércules B, respectivamente. El Castellón B, que mereció más, cedió los tres puntos a falta de diez minutos para el final y no pudo darle la vuelta en el tiempo restante. El Villarreal C cayó en la Ciudad Deportiva del Hércules en un gol que llegó desde los 11 metros. Poco pudo hacer en un encuentro en el que el equipo local hizo una gran presión.

Derrota injusta del filial albinegro El Castellón B encajó la segunda derrota consecutiva. Fue ante el Atlético Saguntino, con un gol de Álex de los Santos en el minuto 79. Siete antes, el delantero Martí Prera, a puerta vacía, falló el 1-0 que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Derrota injusta para el filial albinegro ante su afición. Derrota 'grogueta' de penalti Un penalti transformado por Germán en el minuto 28 deshizo la igualada en un partido donde el Villarreal C mereció algo más. El Hércules B presionó mucho y sacó tajada de esa acción desde los once metros. Segunda derrota consecutiva ‘grogueta’. El Roda termina con su racha negativa El Roda, que llevaba dos jornadas sin ganar, se reencontró con la victoria en La Murta. En el minuto 34, el local Serpeta estrelló el balón en el palo de la portería de Jorge Rives. Y en el 54, el joven Richard Franco logró definir bien ante el meta Vionel para poner el 0-1 que fue el resultado final. Con estos tres puntos sumados en La Murta, el equipo entrenado por Raúl Tena se sitúa cuarto en la tabla clasificatoria de Tercera RFEF.