Martiniuc subraya que es fundamental actuar a tiempo en este tipo de sucesos, pues «muchos de estos alumnos tienen pensamientos suicidas». De hecho, hace solo una semana se destapó un caso en el que dos amigas salvaron a una estudiante de quitarse la vida en Castelló. «Cuando se ponen en contacto con nosotros lo primero que hacemos es solicitar un informe pericial a un psicólogo forense porque es la única forma legal de validar su estado», añade.

Según ACAEC, otro de los pilares a mejorar «está en la legislación. Hay que mejorar las leyes para amparar a los menores». De hecho, afirma Martiniuc que «en ocasiones desde Conselleria se señala a los padres por desprotección a los menores cuando estos son acosados. Recuerdo un caso en Castelló en el que el padre era camionero y la madre trabajaba en el Hospital General, y en el informe se justificaba el acoso diciendo que la menor quería llamar la atención de los padres porque no pasaban mucho tiempo en casa». En este sentido lamenta que «a veces se culpabiliza al agredido y no a los agresores».

¿Qué es la Asociación Contra el Acoso Escolar de Castellón?

La Asociación Contra el Acoso Escolar de Castellón (ACAEC) trabaja junto a abogados y psicólogos, y entre estos últimos, psicólogos forenses que acredita de forma oficial el estado del alumno maltratado. La asociación trabaja a nivel nacional y no tiene ánimo de lucro, según confirma su presidenta Liliana Martiniuc: «Aquí nadie cobra ni un euro. Además no contamos con subvenciones por parte de ninguna institución». Su objetivo, según Martiniuc, no es otro que el de «dar ayuda a los menores que sufren acoso». Y es que la propia presidenta sufrió en sus propias carnes esta lacra: «Mi hija pasó por eso y quiero ayudar a otras familias».