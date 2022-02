Castellón, solidaria con Ucrania: «Recibimos muchas llamadas de personas dispuestas a acoger niños»

La preocupación es máxima en el seno de Aniukcas, la asociación niños de Ucrania de Castellón, que reúne a familias de Castellón que acogen en verano a menores procedentes de la exrepública soviética para paliar los efectos en su salud de la exposición a la radiación de Chernóbil. «Solo tenemos una prioridad: el bienestar de los niños», señala su portavoz, Ernesto Doménech. «En este momento, la situación es muy complicada. Desde las cuatro de la mañana del viernes están sufriendo bombardeos muy intensos, ahora han parado (viernes por la mañana), pero el acoso militar que están teniendo es brutal. Ellos están en los alrededores de Kiev. También nos llegan noticias de otros niños de la capital, dicen que hay batallas dentro de la ciudad ya desde el jueves por la tarde», expone Doménech, que revela: «Nos están llegando muchos contactos de personas que están dispuestas a acoger niños, incluso familias, lo que sea necesario: la solidaridad en Castellón es brutal y lo agradecemos», señala el secretario y portavoz de Aniukcas.

En estos momentos, Aniukcas está trabajando en dos líneas, una es primero reunir a los niños con sus familias: «Para nosotros es fundamental. En algunos casos no lo hemos conseguido, no hemos podido contactar con ellos, pero la gran mayoría sí los tenemos controlados. Otros están solos, no han conseguido estar con ninguna figura adulta, por el caos que se ha generado. Tenemos una niña, Ana, que directamente cogió de la mano a sus dos hermanitos, de seis y ocho años, y se fue a un búnker con gente desconocida. Yo pienso esto de una niña de 15 años de España y pienso que sería incapaz», señala, visiblemente emocionado. «La única forma de contactar es por telegram o whatsapp», indica Doménech, quien añade que «la comunicación es bastante intermitente».

Tratar de que vengan a Castellón

«Nos hemos unido a todas las asociaciones que hay en España hemos creado un grupo, estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros, y la noticia que tiene uno o el paso que da otro lo comunicamos para ir todos a una. Hemos visto una posibilidad de conseguir que, si llegaran a la frontera, poder traerlos. El problema es que en este momento Ucrania es un polvorín, un campo de batalla, el transporte público no funciona, el tren está en manos de los militares porque lo necesitan para transportarse y la mayoría de estos niños no tienen ningún medio de transporte». «Hemos hablado con Cruz Roja. De momento nos han dicho que no están haciendo extracción humanitaria, eso sí están llevando alimentos a la frontera y en el momento en que se pongan en marcha seguiremos en contacto para sacarlos», señala.

El problema, no obstante, es la vía administrativa. «También estamos trabajando para ver en qué estatus podrían venir aquí», detalla. En verano, por ejemplo, llegan a Castellón a través de un programa de salud, pero precisan un acta notarial firmada por los padres en Ucrania certificando que ellos trasmiten esa patria potestad durante el tiempo que los menores están aquí, pero esto hoy por hoy es inviable», añade. «Estos niños no pueden entrar en España a menos que sea como refugiados», añade. Aniukcas está manteniendo contactos con las autoridades, como la alcaldesa, Amparo Marco; el presidente de Diputación, José Martí, y representantes de la Presidencia de la Generalitat.