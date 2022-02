Decano del Colegio de Psicología: "Los problemas de salud mental por el covid van para largo"

Los efectos de la pandemia han sido numerosos, en especial, en el ámbito de la salud mental. El decano del Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana, con sede en Castellón, Francisco Santolaya, aborda la evolución de la afección psicológica y cómo se está abordando tras la sexta ola.

La pandemia entra en una nueva fase de «recuperación emocional». ¿Se ha tenido en cuenta la salud mental en la crisis?

La gestión de la crisis obviamente ha priorizado la salud física y el desarrollo del proceso de vacunación con el fin de parar las consecuencias tan gravosas del covid. Sin lugar a dudas, cuando se empiezan a controlar todos los efectos negativos de tipo físico y de salud orgánica que produce la pandemia viene toda la problemática asociada de carácter psicológico. Por ello, muchas veces hay que enfocar la pandemia más que como una pandemia como una sindemia, en el sentido de que la situación de crisis que hemos vivido no afecta únicamente a lo que es la salud física de las personas, sino que ha sido una hecatombe, afectando tanto a nivel de salud mental, como de educación, trabajo... Se deberían de haber invertido más recursos humanos y económicos en salud mental, pues muchas veces las emociones negativas no configuran patologías clínicas pero que sí que afectan al bienestar de la persona.

¿Qué se están encontrando en las consultas en este momento?

Se siguen manteniendo niveles altos de ansiedad, depresión o estrés postraumático que aparecen durante todo el tiempo de postconfinamiento y se conservan a lo largo del tiempo en unos índices que superan el 30%. Un porcentaje muy alto de esta patología. De hecho, en un momento determinado el Colegio de Psicología y luego distintos estudios realizados por universidades calculaban que el 9,5% de la población española, 4.300.000 personas aproximadamente, iban a tener efectos negativos de nivel moderado-grave. Sin duda se ha producido un aumento del malestar psicológico que va a afectar principalmente al 45% de la población. Esto no quiere decir que este malestar psicológico se confiera como un valor psicopatológico, pero esa sintomatología negativa de tipo psicológico afecta a las relaciones personales y esto ha hecho que aumente el número de visitas a psicólogos. En consultas privadas los datos reflejan importantes problemas de relación personal, tanto de pareja como de padres e hijos, y luego la sensación de insatisfacción general después de todo este tiempo.

¿Hay alguna patología con afección en la provincia de Castellón?

En este momento no hay datos concretos por provincias. Se han realizado varios estudios, uno de ellos llevado a cabo con personal sanitario donde destacan, por ejemplo, los profesionales de farmacia y enfermería con niveles muy altos de ansiedad y depresión. Hay un segundo estudio en marcha con Comisiones Obreras sobre la situación en todo el ámbito de servicios sociales, que estará terminado en marzo.

Uno de los colectivos más afectados es la juventud, pues las conductas autolíticas se triplicaron en los centros educativos de Castellón el curso pasado. ¿Cuál debe ser la respuesta?

El covid ha producido una desafección social. Es decir, todas las estructuras funcionales de intercambio entre las personas bajaron prácticamente en menos de una semana a cero. Durante el tiempo del confinamiento las personas empezaron a utilizar medios virtuales para comunicarse. La cuestión que se ha planteado en los jóvenes es que dejaban de estar en contacto con la gente porque no tenían cosas que contar o era muy complicado transmitir algo al estar confinados. Ha habido un distanciamiento emocional en las relaciones y eso se manifiesta en sentir que está costando retomar las relaciones. La situación se agrava en adolescentes.

¿Qué proyectos han impulsado en Castellón desde el Colegio de Psicología por la pandemia?

Se han hecho proyectos de trabajo tanto con la tercera edad, como con deportistas. La labor que están desarrollando en la sede de Castellón es muy importante. A nivel Comunitat, durante los primeros meses pusimos en marcha líneas de teléfono gratuitas de apoyo psicológico. Hasta finales del 2021, junto con el Ayuntamiento de Castelló, ofrecimos el servicio de asesoramiento y atención a mayores en tiempos de covid. Y trabajamos en dar continuidad a las charlas y talleres enfocadas a jóvenes con la Concejalía de Juventud y la Diputación, a partir de las que se editó una guía centrada en este colectivo.

La sexta ola ha doblegado su curva. ¿Los problemas de salud mental bajan o aún permanecerán?

Yo creo que va a ir para largo. Hay que pensar que siempre se piensa que los problemas psicológicos afectan a la persona y, aunque hay una serie de problemáticas internas, repercuten en el ámbito familiar, de pareja, escolar, de trabajo, etc. Yo no creo que la incidencia de problemática psicológica disminuya, al contrario. Hay un porcentaje muy alto de personas que no tienen una patología psiquiátrica, pero sí psicológica. La administración tiene la obligación de crear un espacio entre la atención primaria y los servicios de psiquiatría, vinculado a la salud pública, donde los psicólogos tengan un papel de atender a población digamos normal, pero con problemas que les dificultan mucho la interacción.

¿Está el sistema público preparado para asumir este tipo de patologías?

-Creo que no. El sistema de salud español ha funcionado bastante bien durante muchísimas décadas, pero obviamente no está preparado para la avalancha de problemática psicológica que está padeciendo, que ya estaba antes de la pandemia, pero que se ha agravado con ellas. Hacen falta recursos humanos y de infraestructuras. Los psicólogos clínicos tienen que estar en atención primaria al ser la puerta de entrada y hay muchos pacientes que se podrían tratar directamente.

Vila-real acogerá un nuevo centro de día de salud mental. ¿Son suficientes las infraestructuras de la provincia de este ámbito?

-Si se aumenta personal, obviamente hay que dotarlo de recursos e infraestructura física, tanto despachos como de medios para realizar las pruebas necesarias. Además, en este ámbito es muy importante ir a la comunidad, superando el modelo que hay en España y otros países de que cuando uno está mal acude a la consulta, hacia otro basado en el ámbito comunitario para prevenir.

En unos días se activará la convención ciudadana del plan de salud mental impulsada por la Generalitat. ¿Tendrá utilidad?

-El proceso es novedoso, pues hace una consulta con la ciudadanía, que es muy relevante al aportar ideas o sugerencias y la problemática subyacente que seguramente aparecerá. Lo importante es que de los datos que salgan se extrapolen una serie de conclusiones y estrategias que deben llevar el presupuesto correspondiente para poderlo materializarlo.

Esta convención implica directamente a la ciudadanía, aunque la salud mental ha estado oculta mucho tiempo. ¿Ha dejado de ser tabú ir al psicólogo?

-La psicología está plenamente instaurada en la sociedad española y mundial. A veces hay más reconocimiento de nuestra labor desde el tejido social que de la administración. El porcentaje de personas que acuden a los psicólogos para distintas problemáticas verdaderamente es importante, desde casos muy graves, como para otros conflictos laborales, de pareja o de relaciones.

¿La escasez de recursos hace caro cuidar la salud mental?

-Cualquier inversión que se haga en la prevención de la problemática es barata. Siempre es más costoso dar tratamiento a alguien que está enfermo, que prevenir o afrontar a tiempo el problema.