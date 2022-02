'Tapón' y larga espera para pruebas diagnósticas en Castellón

Profesional sanitario del sindicato CSIF en Castellón confirma este problema, clave además para el diagnóstico y prevención de enfermedades que deriven en una mayor gravedad para los usuarios. El presidente del sector de Sanidad de CSIF, Vicente Navarro, explicó que, por ejemplo, «el resultado de la internalización del servicio de resonancias desde el pasado 15 de diciembre --antes a cargo de Eresa y que ahora presta la Conselleria de Sanitat-- ha derivado en primer lugar en una reducción del horario de servicio (antes se daba de lunes a viernes, de forma ininterrumpida de 8.00 a 21.00 horas, los sábados por la mañana e incluso algún en horario matinal algún domingo, cuando había acumulación de pruebas; y ahora se presta únicamente de lunes a viernes por la mañanas».

«Son incapaces de realizar el mismo volumen de actividad que antes con la misma plantilla y equipamientos. Así, en el Hospital de La Plana de Vila-real, entre el 15 de diciembre, que es cuando se internaliza el servicio, hasta el 15 de enero, esto es, en un mes, había 1.000 resonancias por hacer. De esta cifra, 300 se han realizado a cargo de la Conselleria y las otras 700 se han tenido que derivar a lo que era la antigua Eresa --ahora, Ascires, con centros de resonancias en Castellón--», agregó Navarro.

La realización de pruebas como la resonancia requiere de personal especializado. Faltan refuerzos y una mayor cobertura horaria para atender la demanda. En el caso de las pruebas diagnósticas como las resonancias, se suma que no es fácil conseguir profesionales como los radiólogos. Contar con más personal podría aliviar el tapón, pero es necesaria formación especializada. El sindicato CSIF también han expuesto retrasos en Castellón para hacer resonancias infantiles, «a falta de que Sanitat autorice el protocolo de atención a menores».

Un niño de 3 años lleva tres meses a la espera de aviso

El especialista pidió para su paciente, de tres años, una resonancia. Fue en noviembre y todavía siguen sin avisarle. No es el único. Según apuntan desde el sindicato CSIF en Castellon, «sabemos de varios casos que nos han hecho llegar de menores a los que aún no han citado. Las pruebas las solicitaron sus pediatras a través de Atención Primaria al Hospital General, este las aprobó y las derivó a Ascires, que aún no ha citado a los niños alegando que Sanitat aún no le ha facilitado la autorización de los protocolos para realizar estas pruebas a menores». Las resonancias se utilizan, entre otros campos, «para detectar posibles enfermedades producidas por lesiones o afecciones o patologías congénitas en tejidos blandos». Desde tumores a quistes, hemorragias, trastornos de la médula espinal, epilepsia, esclerosis múltiple, daños cerebrales provocados por lesión, diagnóstico de enfermedades autoinmunes o localizar de manera temprana patologías del sistema nervioso, etc. Por parte de Ascires indicaron que en Castellón están atendiendo «correctamente, en tiempo y forma, las resonancias que nos solicitan hospitales públicos y privados». En el caso de las pediátricas, indicaron: «Las realizadas en nuestras clínicas solo tienen el factor limitante del peso (a partir de 15 kilos) en torno a los tres años».