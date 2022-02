Las fiestas devuelven la esperanza al comercio tradicional en Castellón

«La gente tiene ganas de salir con los amigos y familia, de arreglarse para ir a celebraciones con motivo de las fiestas locales tras haber sufrido el impacto y las consecuencias de esta nueva ola», declaró la secretaria general de Covaco Castellón-Confecomerç, Tere Esteve. Otro dato que invita a la esperanza de cara a las próximas semanas es que, según destacaron desde la patronal del pequeño comercio, «los últimos datos de empleo arrojan cifras favorables para la provincia, descendiendo el desempleo al 11,19%, al nivel más bajo desde el 2008, generan un clima de mayor optimismo en los ciudadanos, lo que favorece el disfrute de la hostelería y el ambiente de compras». La adquisición de disfraces para celebrar el Carnaval -este fin de semana y el próximo- ya se ha percibido; aunque los festejos de Vinaròs este año se han pospuesto al mes de abril. En breve, Fallas; y posteriormente, Magdalena, encadenarán unas semanas de previsible compra en especial de moda y complementos; así como indumentaria tradicional.

Los festejos representan siempre un atractivo para los visitantes, «que podrán disfrutar de una amplia oferta comercial y atención personalizada de proximidad», resaltó Esteve. «El comercio lo tiene todo listo y lo necesario para proporcionar la mejor experiencia de compra en unas fiestas marcadas por una previsible estabilización de la pandemia», dijo.

Desde El Corte Inglés destacaron que «las perspectivas para la primavera son mejores, puesto que la incidencia ha bajado mucho y se han eliminado casi totalmente las restricciones». Con todo, indicaron que su establecimiento «es un lugar seguro para comprar y sin aglomeraciones, porque estamos permanentemente controlando aforos, disponemos de amplios espacios, la mascarilla es obligatoria y se renueva con aire exterior más que antes de la pandemia». Además, «muy pronto anunciaremos la incorporación de importantes firmas».

EVA GARCÍA (Burriana): «Trabajo más que nunca pero son arreglos de trajes de fallera»

Eva García es propietaria de L’Atelier valencià, un pequeño comercio de Burriana dedicado a la indumentaria valenciana, confección y arreglos y cuya actividad acabó reducida a mínimos a partir de marzo del 2020. Su andadura data del 2018 y, tras este crítico periodo de tiempo, confiesa que ahora trabaja más que nunca, sobre todo, para llegar a tiempo a todos los encargos para Fallas. «Hace unas semanas tuve que colgar un cartel en el escaparate para informar de que no podía asumir más pedidos», detalla. Indica que la bajada drástica de la incidencia del virus y la relajación de medidas ha contribuido en gran medida a que el mercado se anime y en el caso de Burriana «la gente tenía muchas dudas, pero ahora todo el mundo quiere tener a punto su vestido para salir de punta en blanco el día de la ofrenda». Admite que la gran mayoría de pedidos son para arreglar los trajes de los más pequeños, ya que «son los que cambian más rápidamente y los padres acuden al taller para ensanchar y modificar las tallas». Con todo, aún no se ha recuperado, pues «lo que da más beneficios es la confección desde cero y al repetir muchas falleras, esto no se ha movido mucho». Informa: Isabel Calpe.