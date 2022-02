La renuncia a herencias crece en Castellón y bate su récord histórico

Las herencias en Castellón con más pasivo -deudas- que activo; y con parientes lejanos como destinatarios -cuya carga de impuestos es mayor- pueden estar detrás de las cifras disparadas de renuncias a herencias en Castellón durante el reciente 2021. Con el ejercicio ya cerrado, las estadísticas del Colegio Notarial reflejan que, en la provincia, las casi 600 renuncias (595) suponen la cifra más alta de la serie histórica, al superar a al 2020 (491) e incluso el 2019 (520), que hasta ahora ostentaba el récord, según ratificó el notario de Castelló y tesorero del Colegio Autonómico de estos profesionales, José Vicente Malo. «Sigue la tendencia en aumento. Destaca en el 2021 el incremento respecto al 2020 (un 14% más), aunque es cierto que aumentaron todos los actos jurídicos en general tras el parón atípico de actividad en el confinamiento», apuntó. Para Malo, «lo llamativo es que superan de forma importante al 2019, récord histórico hasta ahora. La pandemia ha elevado la mortalidad. Aunque también hay personas que fallecen sin que se formalice su herencia, por muchos motivos».

"A beneficio de inventario"

Las causas más frecuentes de renunciar a heredar bienes apunta, en primer lugar, a la existencia de deudas que superan el activo. «Pero en ocasiones no está tan claro. Por ello es clave el asesoramiento para ver si es conveniente aceptar la herencia a beneficio de inventario, y así solo se responde a la deuda con el valor de la herencia, no con los bienes propios. Pero hay una serie de requisitos, plazos, etc. Hay que mirarlo bien», apuntó Malo. «La segunda razón que observamos -añadió- suelen ser los costes exagerados y gastos fiscales que puedan hacer que no compense heredar; y finalmente, motivos personales, de no aceptar la herencia porque apenas se ha tenido relación con la persona y por generosidad consideran que debe ser para otros que lo cuidaron».

Desde el punto de vista de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat (APAFCV), su presidente, Luis Chinchilla, apuntó que «la renuncia viene provocada, mayormente, cuando la relación hereditaria es, o entre hermanos, o de tíos a sobrinos, o parentescos más lejanos, ya que en estos casos el impuesto sobre sucesiones y donaciones no tiene reducción ni bonificación y aparece un coeficiente multiplicador que lo encarece». «Si a esto le unes que el efectivo a heredar es poca cuantía y hay algún inmueble con carga hipotecaría, pues no merece la pena aceptarla», opinó. Otro caso puede ser el contrario, «que la masa hereditaria sea positiva y tengas interés en aceptarla pero alguno de los llamados tiene deudas y lo que recibieran se les podría embargar. Lo más difícil es ver una renuncia de padres a hijos, muy mal tendría que haberle ido para que sus herederos renuncien», añadió.