El 2022 está siendo un año muy seco en Castellón y, en general, en toda España. La falta de precipitaciones ha hecho que se esté produciendo un importante estrés hídrico y que se incremente el riesgo de incendios. La semana pasada volvió la lluvia, aunque fue en episodios cortos y débiles que no contribuyeron a paliar esta situación.

Sin embargo, si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es posible que durante esta semana las precipitaciones sean más generalizadas a lo largo de todo el territorio provincial y que duren durante varias jornadas.

Será el jueves durante la tarde/noche cuando según el mapa de probabilidad de la agencia comenzará el episodio de lluvias. En comarcas como Els Ports o el Alto Palancia el porcentaje es de casi el 100%.

No terminará ahí la lluvia, que continuará durante la jornada del viernes, aunque las probabilidades en ciertas partes de la provincia bajan bastante. El mapa de Aemet también muestra una jornada lluviosa durante el fin de semana, especialmente el sábado por la tarde, pero de nuevo, en principio, serán menos generalizadas que las del jueves.

Temperaturas en Castellón

En cuanto a las temperaturas, la previsión de Aemet contempla que suban el miércoles, con máximas que alcanzarán los 22 grados en la zona de Segorbe.

El jueves bajarán de nuevo coincidiendo con las llegada de las lluvias, con máximas de 18; el viernes, cuando solo alcanzarán los 15 grados en el litoral provincial; y culminará el descenso el sábado, que se prevé como la jornada más fría de toda la semana con máximas de 14. Los termómetros subirán algo el domingo, aunque en ningún caso las máximas llegarán a los 20 grados.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.

Así, es posible por ejemplo que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia.