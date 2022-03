Miguel Ángel Silvestre es un actor con un gran recorrido nacional e internacional, prueba de ello es el proyecto en el que está involucrado el castellonense. Se trata de 'Los enviados', una serie rodada en México en la que interpreta el papel de un sacerdote que se dedican a investigar los supuestos milagros ocurridos alrededor del mundo.

Fue en una de las entrevistas que realizó para promocionar esta producción, donde Miguel Ángel desveló una experiencia personal que vivió tras la dolorosa pérdida de su padre.

Cabe recordar, que el reconocido fisioterapeuta Miguel Ángel Silvestre Vara, padre del actor, falleció a los 65 años tras una larga enfermedad en 2018.

Una experiencia esotérica

La pasión por su trabajo y la implicación que él mismo se exige para adaptarse a los papeles que interpreta, hicieron que a las puertas del rodaje de 'Los enviados', el castellonense decidiera acercarse al mundo de lo esotérico.

Buscaba formarse su propia opinión al respecto, aprovechando que estaba atravesando una etapa de su vida en la que podía mostrarse más abierto a creer en lo inexplicable debido a una pérdida en su progenitor.

"Estando allí, visité a dos videntes. Tenía mucho interés. También era un momento peculiar porque mi padre murió hace dos años y se me han quedado muchas preguntas por el camino", explicó en una entrevista al programa 'El gordo y la flaca'.

Reconoce que el primero de esos supuestos expertos no le explicó aparentemente nada que no supiera y define la experiencia como algo "normal", pero el segundo sí que le consiguió inquietar. "El otro me pareció mucho más preciso", ha añadido sin entrar a dar más detalles acerca de lo que sucedió.

La pérdida de su referente

Miguel Ángel Silvestre Vara era muy conocido en Castellón como fisioterapeuta, profesión a través de la cual trató a numerosos deportistas de la zona.

En una declaraciones tras su fallecimiento, el actor confesó que precisamente su padre fue uno de los principales culpables de su éxito: "Hace poco tuve como un momento de darme cuenta de todo lo que mi padre me ha enseñado de una manera subliminal. El otro día le dije: 'papá, creo que si estoy aquí es porque me pusiste un colchón y me dijiste 'si quieres ser actor, sueña'. No veía el precipicio, estaba mi padre ahí, que decía 'tú tira' y yo 'pero es que estoy estudiando fisioterapia'. '¿Eso es lo que quieres hacer? vete'. Eso no tiene precio, si hoy me dedico a una profesión que me da alegrías y que además me da mucha felicidad es gracias a mi padre", manifestó el castellonense.