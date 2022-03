Tres de cada diez colegios de Castellón ya tienen horario intensivo este curso

El presidente de la federación de asociaciones de padres FAMPA Penyagolosa, Pep Albiol, no pudo ocultar su desilusión por el momento en que se ha planteado la nueva normativa sobre el procedimiento para modificar la jornada escolar y por cómo se ha hecho. «La última vez hubo una gran división entre la comunidad educativa, con tensiones entre familias y entre estas y equipos directivos con consecuencias que aún perdura. No queríamos que esto se volviera a repetir», manifestó Albiol.

Modelo más conveniente

«Queremos el mejor modelo y horario para nuestros niños y niñas y ello no puede ser un elemento subjetivo», consideró, defendiendo que «sea Conselleria y los expertos los que en base a criterios pedagógicos, técnicos, educativos, planifiquen el modelo más conveniente y concreten todos los medios económicos, logísticos y profesionales para que, en su caso la conciliación esté garantizada al cien por cien. Esto no pasa por un proceso de votación con porcentajes determinados», señaló el presidente de la FAMPA. «No deja de ser incongruente que las AMPA no hemos podido hacer nuestro trabajo por la pandemia (actos en los centros, reuniones informativas, etc... ).. y ahora de repente como si fuera prioritario, se convoque para decidir sobre este tema», añade.

Tres de cada diez

Este curso hay 58 escuelas en las comarcas de Castellón, el 30,37% del total, que tienen jornada continua. Las 133 restantes, el 69,63% del total, tienen jornada partida.

Más amplia

Por contra el sindicato STEPV hizo una valoración positiva de que se haya publicado para que los centros puedan cambiar su horario o jornada porque llevan dos años sin poder hacerlo porque desde la publicación del Reglamento Orgánico y Funcional se había paralizado toda opción de poder cambiar. Valoró que la nueva orden concreta todos los diferentes tipos de jornada, cualquier cambio de jornada que se quiera hacer; sea los que la tengan intensiva volver a la partida como la mixta, que es una de las novedades. "También se recoge la opción del cambio de horario dentro de la jornada partida", añadió, agregando que incluyen novedades para centros CRA y centros incompletos, porque las condiciones anteriores limitaban mucho poder cambiar la jornada escolar", agregó. No obstante, señalaron que todavía existen demandas que no se han acabado de incorporar, porque la negociación fue muy rápida. Por ejemplo, centros de Infantil, para los que no hay ninguna diferencia.