El AVE Castelló-Madrid cambiará la estación de Atocha por la de Chamartín

Los planes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), según fuentes de la compañía estatal, pasan por llevar la cabecera de la línea Madrid-València-Castelló a Chamartín. La modificación se materializará una vez entre en servicio el tramo madrileño de Torrejón de Velasco, que se producirá próximamente, y la infraestructura de Chamartín alcance ocho vías operativas, pues actualmente solo dispone de seis y no son suficientes para acoger los tráficos de este corredor.

El cambio conllevará alejar el destino del centro de la capital madrileña y, por ende, sumar tiempo de desplazamiento en otros medios de transporte, además de los minutos que añada el propio AVE por la distancia adicional hasta Chamartín.

Desde Adif matizaron este miércoles que la decisión «no es algo nuevo» y data del 2019, pero también de la construcción de la línea de alta velocidad, cuando se estableció el kilómetro 0 en Chamartín. Al mismo tiempo, se justificaron en la falta de capacidad al estar ambas terminales «congestionadas», el incremento de tráfico por la liberalización y los proyectos de remodelación de Atocha y Chamartín que están en marcha.

Aunque el corredor a Alicante será el que primero experimente las implicaciones del nuevo destino al tener menor número de frecuencias, lo cual ha suscitado críticas allí, ocurrirá lo mismo en un futuro con el castellonense, si bien este miércoles ni Adif ni Renfe ofrecieron plazos concretos. Por otro lado, sí que se verán afectados los servicios transversales, como el Alvia Gijón-Castellón, a la vez que los alicantinos.

No obstante, Adif mantiene la puerta abierta a efectuar paradas en ambas estaciones, pero para ello se deberá completar la remodelación de Puerta de Atocha con tal de convertir parte de ella en una estación pasante. Para ello, ni hay plazo ni será pronto.

Las voces contrarias a esta estrategia de Adif han alzado ahora la voz. El conseller de Movilidad de la Generalitat, Arcadi España, trasladó este miércoles su desacuerdo con la propuesta al Ministerio de Transportes y la empresa pública y reconoció que son conscientes con la saturación de Atocha con la liberalización del sector pero remarcó que el Consell «defenderá por encima de todo los intereses valencianos».

También el portavoz de Infraestructuras del Partido Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, criticó que «alguien podía habernos explicado porqué han ocultado durante tres años la decisión de desplazar el AVE desde la céntrica Atocha hasta Chamartín perdiendo 40 minutos en cada desplazamiento al centro».

La Generalitat, en palabras del conseller de Movilidad, Arcadi España, admitió este miércoles los esfuerzos por mejorar los Cercanías en la comisión de Transportes de Les Corts y aseguró que el servicio se ha estabilizado, pero aún no está satisfecho y «queda mucho por hacer».

El conseller explicó que a partir de la tercera semana de enero se han reducido las cancelaciones por la falta de maquinistas en el núcleo de Cercanías de València, mientras que en febrero se han registrado 28 supresiones por problemas en el material rodante en su mayoría. Las huelgas, la falta de inversión, la falta de planificación en recursos humanos, la pandemia y el vandalismo han provocado la «tormenta perfecta» y la «situación crítica» que hubo en diciembre, valoraron.

El diputado del PP Miguel Barrachina lamentó que si el coordinador de Cercanías en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, no coordina las tareas que tiene encomendadas, «Renfe no funciona». Mamen Peris, de Ciudadanos, criticó el «engaño» del Gobierno central por decir que Fulgencio es coordinador de Cercanías cuando dice serlo del plan de infraestructuras; y el de Vox Miguel Pascual se preguntó «qué se puede esperar de un coordinador que no coordina». EFE