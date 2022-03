La tan ansiada lluvia está a punto de llegar de manera generalizada en Castellón. No habrá que esperar mucho: en las próximas horas, en prácticamente todo el territorio provincial caerá el agua, con distinta intensidad eso sí.

Es a primera hora de la tarde pero, sobre todo, durante la tarde noche cuando hay más probabilidades de que se produzcan precipitaciones. Así lo muestra el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ya entre las 12.00 y las 18.00 horas aparecerá la lluvia, con más opciones en la parte sur de Castellón. De hecho, en algunas partes del litoral las probabilidades son solo del 35%, como por ejemplo en Torreblanca. Pero no deberá pasar mucho tiempo para que ese porcentaje suba hasta el 100% en prácticamente todo el territorio.

Intensidad de la lluvia

La pregunta siguiente es cuánto de intensas van a ser estas precipitaciones y si contribuirán a paliar el déficit hídrico que está provocando la sequía en las últimas semanas.

Atendiendo a las predicciones de meteologix.com, será el sur de la provincia, tanto el litoral como el interior, el más beneficiado con este episodio de lluvias. Valencia y gran parte de Alicante serán las zonas donde más lloverá en las próximas horas.

Confirmamos el temporal.



Tendremos avisos por lluvia, tormentas, nieve, viento, costeros en la CV. Consulta en la siguiente web! ➡️ https://t.co/LwTK7te2AU



Realizaremos seguimiento en tiempo real de la situación 🌧️⛈️



Mapa de acumulados previstos ⤵️ pic.twitter.com/wPkfDyg1bC — ValènciaWeather⚡️ (@Valencia_WX) 3 de marzo de 2022

De todos modos, el agua no cesará de inmediato, sino que tendrá continuidad el viernes. De hecho, es posible que ese día sea el que se recojan más litros por metro cuadrado en Castellón.

Alerta amarilla por nieve

En este sentido, Aemet ha activado la alerta amarilla para este viernes por acumulaciones de nieve en Castellón.

El aviso se activará a partir de las 0.00 horas de dicho día y se levantará, en principio, a las 12.00. Afecta al interior de la provincia, tanto en el norte como en el sur, en zonas situadas por encima de los 1.100 metros. Según la agencia, la acumulación de nieve puede alcanzar los cuatro centímetros.

Las precipitaciones tendrán continuidad tanto el sábado como el domingo, pero no serán tan generalizadas ni, en principio, tendrán tanta intensidad.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.

Así, es posible por ejemplo que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia.