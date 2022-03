La Diputación de Castellón estudiará con la Asociación de Ucranianos de Castellón “todas las medidas que estén en nuestra mano para ayudar a Ucrania, que tanto dolor está sufriendo estos días ante la sinrazón de una guerra iniciada de forma inaceptable por el presidente ruso, Vladimir Putin”.

Martí ha recibido esta mañana en el Palau Provincial a Oksana Vovk Simon, presidenta de la asociación Kalyna, y Leonid Rogalsky, secretario de la entidad, quienes han trasladado al presidente la necesidad que tiene el colectivo por poner en marcha una logística que ayude a salir del país a sus compatriotas, afectados por un conflicto bélico de futuro incierto.

En este sentido, Oksana Vovk Simon no ha dudado en agradecer las muestra de solidaridad de los castellonenses, que a nivel particular o por medios de diferentes empresas, están haciendo acopio de material sanitario, alimentos y ropa para trasladar a la zona en conflicto o a la frontera polaca. No obstante, la representante de Kalyna ha recalcado que la principal prioridad para la asociación, que representa a unos 1.200 ucranianos y ucranianas residentes en la provincia, “es poner en marcha un operativo que nos permita traer aquí a familiares y amigos que quieren huir de la guerra y que tienen aquí una casa donde quedarse”.

En este sentido, José Martí ha mostrado toda la disposición de la Diputación Provincial para poder fletar autobuses desde Castellón en dirección a la frontera polaca, donde el objetivo será recoger a todas los refugiados con destino a Castellón, para lo que la asociación se coordinaría con el Gobierno de Ucrania. “Nuestra prioridad es estar al lado del pueblo ucraniano y todo en lo que podamos estar, ahí estará esta institución”, ha dejado patente Martí.

Centro Logístico

Por otro lado, la Diputación de Castellón habilitará de forma inmediata el Cocherón Provincial, sito en la carretera Valencia de la capital de la Plana, para convertirlo a partir del lunes 7 de marzo en el centro logístico de la provincia a la hora de recoger toda la ayuda de material sanitario, ropa y alimentos que se está generando en los diferentes municipios de la provincia.

La Generalitat, como explica Patricia Puerta, vicepresidenta y responsable de Bienestar Social, está coordinando un convoy de ayuda humanitaria, de la manos de los gobiernos polaco y ucraniano, para hacer entrega del material recogido. Las necesidades pasan por material sanitario, textil, de higiene, de refugio y alimentos. La Diputación de Castellón aportará por su parte material de higiene, mantas y tiendas de campaña que estaba almacenado en el antiguo centro de acogida.