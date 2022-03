El Gobierno fija en 6 años el plazo para que el AVE de Castelló vuelva a Atocha tras el cambio

Seis o hasta siete años es el plazo que deberá transcurrir para que los trenes AVE desde Castelló y el resto de la Comunitat Valenciana vuelvan a tener parada en la estación madrileña de Puerta de Atocha una vez se produzca el cambio de la terminal de destino a Chamartín, aún sin fecha.

La encargada de confirmarlo fue la ministra de Transportes del Gobierno central, Raquel Sánchez, en un desayuno informativo de la agencia Europa Press, donde condicionó este regreso, en línea con la información publicada por este periódico ayer, a completar las obras de la estación pasante en Atocha y, de esta forma, aumentar su capacidad operativa, a causa de la mayor demanda por la entrada de nuevos operadores.

Malestar

Los trenes AVE de Alicante a Madrid se mantienen como los primeros que experimentarán este cambio impulsado por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), aunque tampoco se ha concretado cuándo ocurrirá. Mientras, el malestar en la Comunitat Valenciana sigue presente, tanto en autoridades locales como autonómicas y en el sector turístico. Al respecto, la ministra avanzó que «este viernes se producirá una reunión para buscar una alternativa, aunque dijo que «se plantea difícil ante la saturación de Atocha».

No interesa

Más crítico sobre esta cuestión se mostró ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, al considerar que esta medida «no se ajusta a los intereses de la sociedad valenciana». De hecho, afirmó que el conseller de Movilidad, Arcadi España, mantuvo un contacto con la ministra responsable al respecto, aunque aseveró que «no ha habido ningún tipo de comunicación ni ningún diálogo previo», en respuesta al planteamiento de Adif de que la modificación era conocida desde el 2019.

Por todo ello, Puig pidió que «se evalúe todo, no solo la visión técnica más fácil». «Entendemos que pueden haber algunas razones de carácter técnico, pero tiene que evaluarse el impacto socioeconómico que representa esta decisión», dijo el jefe del Consell.

«Lo que pedimos es no solo explicaciones, sino un reflexión profunda respecto a lo que significa, qué impacto hay y conocer si se han hecho estudios de impacto socioeconómico, más allá de lo que pueda ser una solución de carácter técnico, pero es que la vida y la toma de decisiones no pueden estar vinculadas solo a cuestiones técnicas», concretó Puig, que no descartó solicitar un encuentro con la ministra Raquel Sánchez: «Estamos en permanente acción y no descarto ninguna reunión con nadie», concluyó.