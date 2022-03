Una cruda historia que fue consecuencia de los efectos negativos que siempre van ligados a los tiempos de guerra. Era 1937 y el territorio español era un campo de batalla, el país estaba en plena guerra civil y el bando franquista se apoderaba de algunos territorios importantes del norte.

Esta situación aceleró una difícil decisión para el gobierno de la República, muchos niños de entre 3 y 15 años fueron evacuados en busca de un refugio, que para la mayoría de ellos terminó siendo la URSS.

La vida de estos niños no fue fácil, como tampoco lo fue su repatriación. La nacionalidad de los adolescentes era española, pero realizaron su formación en la Unión Soviética y Stalin no quiso saber nada del término repatriación, no permitió siquiera escuchar ninguna oferta al respecto.

No fue por tanto hasta el fallecimiento de líder soviético y al posterior ingreso de España en las Naciones Unidas cuando se dieron las condiciones adecuadas para que los refugiados volvieran a sus lugares de origen.

Viaje de vuelta

Pasados 20 años desde su viaje de ida, los niños ya no eran tan niños, rondaban los 23 y 35 años, y muchos de ellos ya estaban casados e incluso habían tenido descendientes.

Fue en ese momento cuando arrancó una gran operación de repatriación de todos estos españoles. Se realizaron un total de 8 expediciones desde Rusia hasta España, y cuatros de ellas tenían a Castellón como lugar de destino, concretamente la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta conexión, que se realizaron entre el 23 de noviembre del 1956 y el 29 de mayo del 1957.

Propició esto que un total de 1622 personas tuvieran el primer contacto con el suelo español en el puerto de Castellón, dando la espalda a un buque, el Crimea, que fue el encargado de transportarlos hasta su originaria tierra.

Exhaustivas entrevistas

La llegada de los repatriados fue aprovechada por la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, para sacar la mayor información posible sobre la Unión Soviética.

Agentes estadounidenses entrevistaron a más de 1.700 de estos 'niños'. El periodista Rafael Moreno Izquierdo desvela en su libro 'Los niños de Rusia. La verdadera historia de una operación retorno', que la información obtenida gracias a las declaraciones de los españoles fue clave en su particular lucha con la URSS. De hecho se considera “una de las operaciones de inteligencia más importantes de la historia de la Guerra Fría”.

"Sabían que, si habían vivido en determinada ciudad, debían saber que allí había una fábrica determinada. En la Embajada de España llega a haber un centro de datos de la URSS de los más sofisticados en el que incluso traían botes con líquidos de combustibles de misiles para que reconocieran olores concretos", cuenta el periodista Rafael Moreno.