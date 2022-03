Si se elabora una lista con las carreras más complicadas que se pueden estudiar en la universidad, a buen seguro Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación estarán entre las primeras. Pues bien, Alejandro Pérez Guimerá ha superado con nota la licenciatura, siendo reconocido como uno de los mejores graduados de toda España. Nacido en Vinaròs hace 24 años, el joven ha pasado por la Consolación y el Instituto Leopoldo Querol en su población natal, así como por la Politécnica de Valencia, cursando el último año de sus estudios en Dinamarca, en concreto en la universidad DTU, considerada como una de las mejores del mundo en investigación.

En la actualidad Alejandro está a punto de concluir un máster habilitante para poder ejercer como ingeniero de telecomunicaciones, así como un máster de telecomunicaciones más especializado. Sus dos trabajos de final de máster están relacionados con las antenas de satélites, siendo este uno de los sectores preferidos para incorporarse al mercado laboral. “He empezado también las prácticas en el centro de investigación de la Universidad Politécnica, donde desarrollan una tecnología revolucionaria en la Antennas and Propagation Lab (APL)”, destaca.

El brillante estudiante de Castellón, que concluyó la complicada carrera con un destacado 8,4 de calificación, afirma que tras sus estudios se abren un amplio campo de posibilidades laborales: “Esta carrera te permite trabajar de muchas cosas, desde diseñar componentes físicos como microchips, sensores o antenas; a configurar redes con compañías como Vodafone, Orange o Movistar; diseñar fibra; programación; entrar en la rama de multimedia con el procesado de imagen; codificación de comunicaciones…”. Como se puede comprobar, una gran variedad de salidas.

No, la vacuna no está relacionada con el 5G

¿Quién mejor que Alejandro para hablar de las posibles consecuencias de la implantación de las redes 5G? Como especialista en la materia y por si algún ‘antivacunas-negacionista-conspiranoico’ seguía pensando en la relación entre las vacunas contra el covid y la nueva red de telecomunicaciones afirma lo siguiente: “Lógicamente no tienen nada que ver. Está demostrado que no afecta, como tantas ondas que no son ionizantes. A partir de determinada frecuencia como la de los Rayos X en las radiografías sí es perjudicial, pero estamos rodeados de ondas electromagnéticas sin ningún efecto para las personas”. De hecho, el de Vinaròs sigue con su alegato asegurando que “estamos rodeados de antenas y no pasa nada. Solo nuestros teléfonos móviles ya tienen unas cinco, pero es que hasta los cascos inalámbricos tienen al menos una”.

El estudiante, reconocido por el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica, confiesa que también está valorando comenzar un doctorado y recomienda a quienes quieran seguir sus pasos “formarte en un Erasmus como fue mi caso en Dinamarca. Es una experiencia muy enriquecedora a nivel académico y personal, quizá las calificaciones puedan salir perjudicadas si vas a una universidad muy exigente, pero vale la pena”.