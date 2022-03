La violencia machista es una prioridad para la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo (Ráfol de Salem, Valencia; 1963). El departamento de esta fiscal, que entró en la carrera judicial en 1989, afronta uno de sus mayores retos con la compleja tarea de luchar contra la prostitución que somete a miles de mujeres a diario en la Comunitat Valenciana. Con la vista puesta en el próximo martes, 8 de marzo --Día Internacional de la Mujer-- Bravo reflexiona acerca de las políticas impulsadas para erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres y combatir la violencia sexual.

--¿Cuáles son las mejoras que se han llevado a cabo en el último año en el ámbito de la atención a las víctimas de violencia de género en Castellón?

--Las víctimas de violencia de género han sido una prioridad de las políticas que hemos impulsado desde la Conselleria. Por eso, creamos la Red Pública de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que tienen protocolos específicos para la atención integral e individualizada las víctimas de violencia de género. Durante estos años hemos dedicado más recursos para ayudar a las víctimas; a más y mejor coordinación de los servicios públicos y a más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. También hemos puesto en marcha las Unidades de Valoración Forense Integral, que son una herramienta fundamental para los jueces y fiscales. Permiten evaluar el riesgo y tomar las medidas necesarias para proteger a las mujeres. También tiene un importante papel el servicio gratuito de traslado de las víctimas a la sede judicial.

--¿Han detectado por las atenciones en las oficinas a las víctimas del delito si existe alguna brecha de género por el tipo de denuncias que se presentan?

--Lo que hemos detectado es que el 65% de las personas que se atienden en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito son mujeres que han sufrido violencia de género, lo cual quiere decir que la brecha de género existe en esta sociedad y que, por eso precisamente, hay que trabajar para erradicarla y luchar con todas las herramientas para acabar con esta lacra que nos abochorna como sociedad. En concreto, en el pasado año 2021 se atendió en las tres oficinas de la provincia de Castellón a 1.383 víctimas de violencia de género y, en los cuatro años que llevan abiertos los centros de Castelló, Vila-real y Vinaròs, se ha ayudado a 6.279 mujeres.

--¿En la lucha contra la prostitución existe un sesgo de género también?

--La prostitución es una clara manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres que implica violencia sexual, humillación, vejaciones y, por tanto, es necesario, abordarla como lo que es y representa: una clara discriminación y una forma de violencia ejercida contra ellas porque el cuerpo de una mujer no puede ser objeto de mercancía.

--Las últimas medidas anunciadas por su departamento en torno a la prostitución van en la línea de sancionar a clientes y a establecimientos que ejerzan la prostitución, ¿por qué? ¿no puede llevar esto a una mayor clandestinidad y por tanto, mayor victimización?

--No. En Suecia, que en 1999 fue el primer país del mundo en perseguir a los clientes y no a las prostitutas, tras diez años de vigencia de la ley abolicionista la prostitución callejera había descendido a la mitad y no había aumentado la prostitución en establecimientos cerrados. El número de hombres que compran servicios sexuales disminuyó, al igual que el reclutamiento de mujeres para ejercer la prostitución. Por su parte, en Francia (que aprobó su ley en 2016) lo que aumentó a los tres años de su entrada en vigor –en un 54%‒ fueron los procesos judiciales a proxenetas y se procesó a más de 5.000 puteros mientras que se rescataron a centenares de mujeres que estaban atrapadas en ese sórdido mundo. No pienso caer en el falso debate de la regulación o de la prostitución voluntaria. No existen tales cosas. O estas mujeres son forzadas mediante la trata o lo son por la pobreza. Donde se ha legalizado la prostitución, como en Alemania o los Países Bajos, ha aumentado la trata. Y, respecto a la libre elección, se puede ser libre para elegir sobre la maternidad, el matrimonio o cualquier otra opción vital, pero nadie elije libremente ser esclavizada, humillada, maltratada o violada cada día de su vida.

---Con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo martes ¿qué otras acciones se llevan a cabo desde su departamento para empoderar a la mujer o luchar contra la exclusión?

--Estamos trabajando en un proyecto para agrupar los juzgados de violencia de género en toda la Comunitat Valenciana y que sean jueces, fiscales y abogados especializados los que estén al frente de esta tarea con la formación adecuada porque, por nuestra parte, la Generalitat valenciana pondrá todos los recursos que sean necesarios. Es más necesaria que nunca una jurisdicción especializada para que todas las víctimas tengan a su alcance las mismas prestaciones y los mismos servicios públicos, siempre de calidad.

--En cuanto al mensaje que querría dar en el 8-M, ¿cuál sería?

--Pues tomaría prestado un pensamiento de Ruth BaderGinsburg, jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que es todo un icono en la lucha por la igualdad y que dijo que «el cambio real, el cambio duradero, ocurre paso a paso». Precisamente, paso a paso hemos ido construyendo nuevos espacios de libertad e igualdad en los que no hemos de retroceder ni un milímetro ante los discursos irresponsables de la ultraderecha que banaliza o incluso niega la discriminación.

--En la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana se está construyendo la nueva oficina para la violencia de género .¿Cuándo estará?, ¿era necesaria?

--Confiamos en que estará en funcionamiento antes de este verano y respecto a si era necesaria, solo hay que ver que la oficina de València, que empezó siendo un proyecto piloto fruto de la colaboración entre la Conselleria de Justicia y el Ministerio del Interior, hoy es un referente en la lucha contra la violencia de género que ha conseguido ayudar a más de 1.900 mujeres desde que abrió sus puertas en abril del año 2019. De ellas, más de la mitad presentaron la correspondiente denuncia que ha permitido que les ayudemos a salir del infierno. Desde el principio, tuvimos claro que había que prestar una atención multidisciplinar a las víctimas para que ellas se sintieran seguras, evitar el maltrato institucional y la doble victimización que muchas veces padecen estas mujeres y, para todo ello, generamos esta red.