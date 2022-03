La guerra vista por tres profesores de la UJI de Castellón

¿Cuál es su visión de la guerra Rusia-Ucrania? ¿Qué impacto puede tener en Castellón? ¿Qué salidas pueden darse para la paz?

Andrés Piqueras (Observatorio internacional de la crisis): «Es más una guerra de la OTAN contra Rusia en la que se sacrifica a Ucrania»

1. La OTAN en sus fronteras es línea roja para Rusia

«Este conflicto es más una guerra de la OTAN contra Rusia, que se ha expresado a través de la interposición de un país (Ucrania) al que se ha sacrificado para provocar a Rusia y que tuviera que intervenir. Más allá de esto, obviamente, cualquier intervención y cualquier conflicto que termine en guerra y en el que tenga que morir gente inútilmente es una desgracia. Es una tragedia. Pero como científicos sociales estamos obligados a dar las causas y los procesos históricos que han conducido a eso. Más allá de que tengamos unas u otras simpatías. Y las causas son tan contundentes, que es difícil mirar para otro lado. Es más una guerra interpuesta. Es como dar tortas al enemigo en la cara de alguien que está en medio y, en este caso, es Ucrania. Han provocado a Rusia tras decir muchas veces que eso era una línea roja: que no se extendiera más la OTAN hacia sus fronteras. ¿Qué pasaría si Rusia pusiera misiles en México o Canadá, en la frontera con EEUU?».

2. El bloqueo intensifica las pérdidas en la agricultura

«Desde que se empezó a bloquear a Rusia en el 2014 hemos perdido en España más de 785 millones de euros mensuales, solamente en el campo; y en general, más de 60.000 puestos de trabajo. Era un bloqueo parcial. Casi el 60% del total del aceite que importaba Rusia era español, y casi la mitad del vino, al igual que productos agrícolas en general y cítricos. Todo eso se corta. ¿Adónde van esas exportaciones? Nos las tenemos que tragar. No hay mercado alternativo para tanto volumen.

A partir de ahora el bloqueo es total. Las pérdidas se intensificarán y será un efecto boomerang. España era el tercer proveedor de fruta de Rusia, y el sexto de carnes y verduras. Todo eso afecta directamente a la economía de Castellón y en conjunto de la Comunitat. La Unió de Llauradors calcula 1.650 millones de euros de pérdidas solamente entre 2014 y 2021, en un bloqueo que no era completo.

Las consecuencias van a ser catastróficas para algunos sectores del campo. ¿Por qué ese seguidismo a Estados Unidos en contra de nuestras sociedades?»

3. Una Ucrania neutral, pero esto no interesa a EEUU

«Habría una salida facilísima, que sería en las conversaciones entre el Gobierno ruso y ucraniano: que Ucrania se comprometa a no formar parte de la OTAN y a no albergar nunca armas nucleares en su territorio. Esa podría ser una salida. Pero la OTAN está controlada fundamentalmente por EEUU y se niega a esto. El único que sale ganando de todo esto, de momento, es EEUU, aunque también va a recibir el reflujo de esto. Ahora tiene a Europa desconectada de Rusia y se queda desnuda energéticamente. Ahora Estados Unidos nos puede vender su petróleo de mala calidad a siete veces más caro que el ruso. EEUU se está frotando las manos porque para ellos sería terrible que Europa se vinculara al proyecto Eurasia de la Nueva Ruta de la Seda. Sería el fin para EEUU y por ello está dispuesto a que esas negociaciones no fructifiquen. Sería tan fácil como un estatus de neutralidad para Ucrania: que no sea de la OTAN y que no instale armas nucleares. Que los líderes europeos se estén suicidando por no aceptar eso, no tiene lógica ninguna. Las pérdidas económicas van a ser brutales y catastróficas en algunos renglones de la historia.

Ojalá brille más en todo esto la racionalidad y el ansia de paz. Si no es así, entramos en un momento histórico que resulta dramáticamente peligroso. En estos momentos intentamos desestabilizar y acosar a una potencia nuclear, que tiene capacidad de destrucción planetaria. Es como si un conjunto de ratoncitos se ponen a acosar a un oso. Y enviar armas letales a la frontera de Rusia es una provocación mayor para que se ponga en alarma nuclear. Y en ese momento es imprevisible lo que puede llegar a pasar.

Quiero aprovechar la oportunidad para hacer desde estas líneas una llamada a la racionalidad de los líderes europeos. Para no llegar a esa locura final».

Javier Ordóñez (Instituto de Economía Internacional): «Ucrania es una batalla más grande, entre modelos económicos y políticos»

1. El enfrentamiento por la hegemonía se intensificará

«Lo primero a destacar es que hay causas políticas, económicas, históricas, que han derivado en la situación actual. Cuando se habla del conflicto de Ucrania es como cuando nos acercamos a un cuadro y nos fijamos en el detalle pero perdemos la perspectiva y para acabar de entenderlo hay que mirarlo desde lejos. Ucrania es un ejemplo de una batalla más grande, de un conflicto en un mundo globalizado, interdependiente y de incertidumbre, entre modelos económicos y políticos que compiten entre ellos para dar respuestas a las sociedades.

Rusia es una potencia que quiere ser global y volver a ocupar el espacio de la URSS a través de los instrumentos que consideren y uno es la guerra; y la autocracia versus las democracias liberales. Ucrania es un capítulo de un libro de este conflicto, que se va a repetir y va a ser persistente, porque estos dos modelos compiten en los mercados, son interdependientes,...Va a darse un enfrentamiento cada vez más intenso, a largo plazo».

2. La exclusión financiera: el botón nuclear económico

«No ha habido en la historia sanciones económicas tan duras y lo son por la globalización. El botón nuclear de la economía es la exclusión de Rusia del sistema financiero. El intento de bloquear a Rusia de los mercados financieros persigue que no pueda financiarse y que no pueda realizar transacciones internacionales. Rusia recibe 700 millones de dólares diarios solo de venta de productos energéticos al exterior. Tiene 630.000 millones en divisas fuera de Rusia. Ese duro castigo de aislamiento puede tener efecto catastrófico sobre Rusia.

¿Las consecuencias más inmediatas para España y Castellón? Realmente, no tenemos exposición a Rusia; y a Ucrania, en productos agroalimentarios y las arcillas blancas, el caolín, pues es el segundo suministrador, y esto sí afectaría al sector cerámico de Castellón, aunque Turquía que es el principal suministrador de más del doble de la arcilla blanca. En principio, quitando empresas de textil o automóvil, la economía española no está muy expuesta. Pero el efecto de la guerra sobre España y Castellón no será directo por importaciones, exportaciones o inversiones; sino que serán efectos de segunda ronda: inflación, subida de tipos de interés, deuda pública, prima de riesgo...La inflación afectará a todos los países pero a España especialmente, porque estamos en situación más débil frente a otros de la UE: más deuda y más retraso en la recuperación económica poscovid. Tenemos relaciones económicas con países del Este expuestos al impacto de lo que ocurra en Rusia y si entran en recesión comprarán menos. Otro aspecto a considerar es la reacción de Rusia. Tiene una economía de tamaño similar a la española pero con la particularidad de que es clave en determinados sectores: la energía y minerales como el platino, níquel,...y puede tener mayor repercusión en la economía global. La virulencia de su respuesta puede lleva a un impacto económico mayor».

3. Putin sigue una estrategia que fue ideada por Stalin

«Un escenario futuro puede ser la anexión completa de Ucrania por Rusia. Dos, una parcial: que Rusia se haga con el Donbás (este) hasta la frontera moldava. Allí hay población rusa repartida a lo largo de la frontera y esto no es casual. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial Stalin tiene dudas de la fidelidad de las repúblicas soviéticas y empieza un movimiento de población ruso hablante y las ubica en determinadas fronteras que considera que en el futuro pueden ser complicadas: Ucrania-Rusia (Donbás) y Ucrania-Moldavia (Transnistria). Y defiende que podrán intervenir cuando haga falta porque hay rusos. Ahora Putin aplicado un principio ideado por Stalin por si tenía en el futuro repúblicas díscolas. Quiere llegar al puerto de Odesa y conectar con la frontera moldava, dando un mensaje a los moldavos, que también quieren adherirse a la OTAN --como Georgia y los países ‘acabados en istán’--. Si conecta con un ‘corredor’ territorial las zonas ruso hablantes -- Crimea, Donbás y Moldavia--, aisla al resto de Ucrania de la salida al mar Negro. El sur tiene el mayor peso de industria y el acceso al mar. O un gobierno títere que controle Ucrania.

Sonia París (cátedra unesco de filosofía por la paz): «Las cosas se pueden hacer de otro modo. Hay alternativas pacíficas»

1. Es inconcebible usar la guerra en pleno siglo XXI

«Desde la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón rechazamos, totalmente, el uso de cualquier tipo de violencia. Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, en muchos lugares del mundo, y ahora también como sucede en Ucrania, siga habiendo conflictos bélicos y se siga haciendo uso de la guerra como recurso para gestionar las relaciones internacionales, como si se tratase de una fatalidad biológica.

Qué duda cabe de que las cosas pueden hacerse de otros modos y de que tenemos alternativas pacíficas para poder afrontar los conflictos. Por lo tanto, es responsabilidad humana cómo se decide hacerlo, así como el sufrimiento que se está causando en tantas personas. Estamos asistiendo a un ataque directo de los derechos humanos, con una gran repercusión sobre la población civil. Así que es urgente y necesario reconducir el conflicto en Ucrania por la vía diplomática y asistir las necesidades de las personas afectadas».

2. Desigualdad, exclusión social y pobreza crecerán

«Según señalan las y los expertos, la gestión violenta del conflicto tendrá consecuencias negativas tanto a corto, como medio y largo plazo. De momento, este impacto parece que empieza a mostrarse con el aumento de los precios del gas y el petróleo, lo que, claro está, afectará a los hogares y, al mismo tiempo, provocará un incremento de la pobreza, haciendo todavía más grandes las brechas de la desigualdad y de la exclusión social.

Además, desde un punto de vista económico, según apuntan expertos en esta materia, existe preocupación en Castellón en el mercado del azulejo --principal industria en la provincia--, entre las empresas del sector, pues su producción podría verse altamente afectada, al ser Rusia destino de exportación de sus productos cerámicos pero fundamentalmente el hecho de que Ucrania suministrador de la arcilla necesaria para su fabricación.

Sin embargo, creo que, también, se debe tener en cuenta otros efectos con un mayor tinte social. En este sentido, no podemos obviar la repercusión sobre tantas personas ucranianas que viven en Castellón, quienes están sufriendo momentos muy trágicos al ver las situaciones en las que se encuentran sus familiares, amigos y compañeros. Igualmente, debemos atender con cuidado y ternura a las personas desplazadas que puedan llegar hasta aquí en condiciones de vulnerabilidad. Es importante tomar consciencia de la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas».

3. En la negociación pacífica cada parte habrá de ceder

«En la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz reclamamos reconducir el conflicto hacia la vía pacífica, mediante el diálogo y la cooperación. Pedimos frenar los ataques violentos y ejercer una transformación del conflicto por medios pacíficos, la cual ha de llevar hacia el reconocimiento de todas las partes y hacia la asunción de las responsabilidades por parte de cada bando.

La regulación no violenta del conflicto debe tomar como principal punto de partida el hecho de no querer ganarlo todo a costa de los demás, sino saber que se va a tener que ceder y que algunos intereses pueden no verse satisfechos en beneficio de los manifestados por las otras partes.

Justamente, en eso consiste, en hacer las paces; en escuchar al otro y en tener en cuenta a todos los agentes que están implicados para de este modo conseguir alcanzar soluciones favorables a todos ellos, en condiciones de igualdad y de libertad.

No quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar lo importante que me parece la educación a la hora de cultivar valores en favor de la convivencia en paz.

En mi opinión, la educación debe ser el recurso fundamental para que nuestras jóvenes generaciones desaprendan la violencia y, al mismo tiempo, manifiesten, concienzudamente, su desagrado con cualquier conflicto bélico que se presente. Desde la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la UJI alzamos nuestra voz para decir: ‘No a la guerra, sí a la paz’».