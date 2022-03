Trabajo detecta 1.300 contratos fraudulentos en un año en Castellón

La lucha contra la economía irregular en Castellón ha aflorado durante el 2021 más de un millón de euros como resultado de las infracciones impuestas a quienes han cometido actuaciones al margen de la ley y también ha descubierto más de 1.300 contratos laborales fraudulentos. La Inspección Provincial de Trabajo de Castellón realizó durante el pasado año 3.299 actuaciones que dieron como resultado 218 infracciones por 1.107.175 euros. Aunque se realizaron menos visitas y la cifra de sanciones cayó ligeramente, la recaudación fue superior, quizás por el mayor importe de las sanciones o su gravedad.

Si durante el 2021 seis de cada cien inspecciones dieron como resultado una sanción (218 de 3.299 visitas); en el 2020 la tasa fue de cuatro de cada cien (223 de 4.836 visitas); y en el 2019, antes de la pandemia, se impusieron multas en siete de cada cien visitas (308 de 4.221 actuaciones). La media por infracción este año pasado es la más elevada de estos tres: 5.078 euros (en total, 1.107.175 euros en sanciones), frente a 4.277 del año 2020 (de un conjunto de 953.920 euros) y 4.451 del ejercicio 2019 (la más alta, con 1.371.165 euros).

DIFERENTE GRAVEDAD

El representante del sindicato UGT en Castellón, Francisco Sacacia, analizó que el mayor valor de las recaudaciones de las inspecciones sobre la economía irregular, aún cayendo las irregularidades durante el 2021, puede deberse «al tipo de infracción, pues el importe varía según si se trata de una grave o muy grave. Durante la pandemia el nivel de castellonenses que había trabajando era también menor de lo habitual». «No es igual de grave que una empresa no tenga hecho un plan de prevención que tengan cinco trabajadores sin permiso de trabajo o no estén dados de alta. En función del tipo de irregularidad detectada la cuantía es diferente y puede haber marcado la subida de la infracción», dijo.

El balance de la Inspección también arroja que, gracias a su actividad, se consiguió dar de alta en la Seguridad Social a 518 personas que carecían de ella. Con todo, la cifra es claramente inferior que la del 2019, cuando se consiguieron 2.524 altas; y en 2020, 745. En otro ámbito los inspectores detectaron a 47 extranjero/as en activo sin permiso de trabajo (31 en 2020 y 49 en 2019), una tendencia con pocos cambios.

Respecto a los contratos fraudulentos, logrando transformar temporales en indefinidos, se consiguió en 1.346 contratos, en sintonía con el nivel prepandemia (1.386 en el 2019; y algo menos, 1.205, en el 2020). Otro dato son los contratos fraudulentos por declarar una jornada a tiempo parcial, por ejemplo, que no se corresponde con la real trabajada. En este caso fueron 115 los casos del 2021, la cifra más baja en tres años: 133, los casos en el 2020; y 286, en el ejercicio 2019.

A tenor de todos estos números, el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, valoró que «la economía sumergida representa un 33% del total de la que tiene toda Castellón provincia. Es dinero que circula en negro y el Estado no recauda nada. Al final sale perdiendo la sociedad en su conjunto. No se ingresa en impuestos y, por lo tanto, no se puede invertir tanto en infraestructuras, servicios públicos y en mantener las prestaciones y los subsidios en el nivel necesario».

El fraude en el cobro de ayudas por desempleo desciende a la mitad El cobro del ‘paro’ también es foco de fraude por parte de personas que trabajan en la economía sumergida a la vez que cobran la prestación u otras casuísticas. En concreto, en el 2021, la Inspección de Trabajo en Castellón impuso 45 infracciones por compatibilización indebida de prestaciones de la Seguridad Social, incluida la prestación por situación de desempleo, por trabajo por cuenta ajena o propia.

Sin embargo, un año atrás, en el 2020, el fraude detectado en la provincia de Castellón por parte de la Inspección de Trabajo en esta misma área fue el doble: 97 infracciones por compatibilización indebida de prestaciones de Seguridad Social, incluida la del paro. Durante el 2019, antes de que se produjera la pandemia del coronavirus, la cifra detectada de este tipo de infracciones fue algo menor, de 86.

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

En opinión de Fernández, «es necesario cambiar el chip de que no hay que pagar impuestos. Es todo lo contrario. Si se recauda se puede tener un Estado social más fuerte. Si no, la sociedad es cada vez más precaria en ayudas sociales y menos servicio públicos de atención en cualquier Administración».

En este sentido, Fernández sacó a colación la pandemia, «pues es un ejemplo de que gracias a que el Estado y las diferentes Administraciones públicas han destinado fondos al servicio de la ciudadanía no hemos sufrido lo mismo que en las anteriores crisis más recientes, de 2008 y 2012, que llegaron los Hombres de Negro con recortes. Los sufrimos todos y se empobreció la sociedad».

¿Por qué persiste la economía sumergida? Además de la necesidad en otros casos se da la picaresca y la sensación de impunidad. «Hay ámbitos donde se piensa que es más difícil de localizar el fraude, aunque no es así. Desde quien trabaja en un huerto y cree que allí no irán los inspectores. Hay quien trabaja por las noches y entiende que no hay inspecciones nocturnas. Suelen ser actividades que por su naturaleza son difíciles de detectar. En agricultura, el almacén está más controlado que el sector de los collidors».