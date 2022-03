El peso del idioma en las ofertas de trabajo va a más en Castellón

Buscar un puesto especializado de trabajo sin saber inglés es complicado en Castellón, sobre todo en una provincia tan ligada a la exportación en muchas de sus empresas, como el clúster cerámico, tal y como apuntan expertos en recursos humanos consultados por Mediterráneo. Es una tendencia que contrasta con la del reciente informe Infoempleo 2021 de la Fundación Adecco, conocido este año, y que sí constata un desplome en España del requisito de conocer más de un idioma, ser políglota, para acceder a un empleo, aunque por encima de la media de la Comunitat y se trata de un fenómeno que las ETT no notan en la provincia, por las características de su tejido empresarial.

La consultora de selección de la central del Grupo Noa’s en Castellón, Raquel Broch, manifestó que «ha subido considerablemente la demanda de idiomas por parte de las compañías de la provincia, dado que las empresas de aquí suelen tener su mayor cuota de mercado en el extranjero». «Cada vez más, el inglés es imprescindible para casi cualquier posición medio-alta y en exportación (área manager o administración export), ahí sí suele exigirse o valorarse un segundo idioma», dice.

El ránking

¿Cómo ha cambiado la demanda? «Poco: antes, inglés y francés;y ahora se añade el alemán e italiano. Con la pandemia, un cambio es que se ha vuelto más imprescindible el inglés». Solo para puestos muy puntuales se piden otros, de forma excepcional, «como hace poco para exportación del mercado portugués».

«Con inglés aún hay candidatos, pero con el resto de idiomas es más complicado, especialmente alemán», agregó. En cuanto a profesiones, «se exige inglés alto para perfiles medios-altos en empresas de nivel en cualquier puesto que no sea producción (analistas, ingenieros, administrativos, etc.)». Justo la multinacional Amazon pide para sus cargos en la planta de Onda inglés; aunque este requisito, señalaron fuentes cercanas al proceso de selección, no se dará para los operarios a turnos.

Sin candidatos

La directora de la ETT Adecco en Castellón, Pilar Trilles, explicó que «la demanda de idiomas no ha bajado. Pero los candidatos con formación y experiencia en idiomas no suben». Los idiomas más demandados varían según «el sector y mercado», pero en general son inglés, francés y alemán; y luego italiano, ruso, chino, árabe y portugués. En los últimos años ha crecido el auge de las orientales. «Cada vez se solicitan más candidatos/as con conocimientos de idiomas en técnicos, pues maquinaria, programación e instrucciones están en otros idiomas. Buscan aspirantes más preparados para ser competitivas. A veces no se exige pero sí se valora y eleva las opciones para un contrato», indicó. Por áreas, detalló, se prioriza para: Marketing y Comunicación; Administración de Empresas; Comercial, ventas; Ingeniería y producción; Compras, logística y transporte; Tecnología, telecomunicaciones e informática; Recursos humanos; Diseño y maquetación; Administrativos y secretaría y Atención al cliente. «Frente a la necesidad, solo el 50% de adultos en España conoce otro idioma más allá del español frente a la media del 60% del resto de la UE. Nos sitúa en desventaja. Muchas entrevistas incluyen test de idioma;y un alto índice de empresas solicitan que el 90% de ascensos serán para perfiles con alto nivel de idiomas», concluyó.

Según el informe Infoempleo 2021 de Adecco, la Comunitat se sitúa en quinta posición del ránking de autonomías donde hay mayor tasa de empleo que exige conocer idiomas. Con todo, solo una de cada diez especifiquen esa necesidad, un 11,6%. «Un año atrás ocupaba la sexta plaza pero la mayor caída de la demanda de otras lenguas en otras autonomías le ha permitido este avance», indican los autores de este estudio. La lengua extranjera más buscada en la autonomía valenciana es el inglés (84,2% de las vacantes con lengua extranjera entre sus requisitos). En segundo lugar, el francés, con un 13,8%. Y el alemán es la tercera que más se pide en las ofertas valencianas (12% de los puestos disponibles que requiere conocer otro idioma). En minoría: italiano (4%), árabe o lenguas de países del este (2,7%) y portugués (1%).

«Los viajes de comerciales han descendido a la mitad»

Si antes recorrían de 40.000 a 70.000 kilómetros al año en busca de clientes para los productos y servicios made in Castellón, ahora las videoconferencias y el intercambio de catálogos on line imperan en la profesión. La pandemia ha cambiado a la fuerza las rutinas de los agentes comerciales, «y los viajes de negocios han caído a la mitad», valora Rafael Gil Cobreros, presidente del Colegio de Agentes Comerciales en la provincia de Castellón, con más de 25 años de experiencia.

El requisito del idioma para el comercial de exportación persiste hoy en día en las empresas castellonenses pero, según apuntó Gil, «con inglés» se puede ir a casi cualquier país, «te puedes mover por todo el mundo», pues incluso en países del Este, como Rusia y Ucrania, «allí tienen un alto nivel» o en uno asiático como Vietnam.

De lenguas orientales como chino o japonés, «no hay peticiones, salvo casos puntuales»; sin embargo, «el árabe sí se solicita, si bien habitualmente muchos comerciales que llevan estas zonas son árabes y es su lengua nativa».

Sobre el contexto actual de guerra en Ucrania-Rusia, señala que es «horrible» y todavía están por ver las consecuencias en agentes que llevan estas zonas y «preocupa si podrán enviar paquetes de pedidos listos para enviar y no saben si cobrarán la comisión». En el azulejo, de fuerte demanda de comerciales con idiomas, aún se desconoce en qué mercados alternativos se ahondará y se verá qué ocure con la producción «si el gas está tan caro y no hay arcilla». Otros sectores con demanda en Castellón son:alimentación, construcción, productos químicos, suministro de género a plataformas que venden por internet, etc. «Ya no sales con la agenda a patearte una ciudad nueva. Ha bajado el comercial de textil, joyería y regalo frente a antaño. Ahora buscas comercios que vendan por internet y puedas aportar cartera».

La subida de cuotas para los autónomos y el coste de la gasolina --pese a desplazarse menos en coche-- son fuente de preocupación. ¿Yel relevo generacional? «La edad media del agente comercial en Castellón supera los 40 años. Es complicado. Si tiene un contrato con una empresa, en cuanto vendas y el cliente paga el pedido, cobras la comisión (trimestral). Aportas coche, ordenador, tablet, teléfono, gastos de hotel y, gasolina, seguro privado de accidente, etc. Si te pones como autónomo debes tener un fondo económico. Para muchos es vocacional tras heredar la cartera de clientes de un familiar o amigo», analizó.